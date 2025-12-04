袁偉豪張寶兒愛貓離世 痛哭未有好好珍惜相處時光

袁偉豪與張寶兒育有兩名兒子，二人更是愛貓之人，有一隻陪伴他們多年的愛貓Marky日前逝世，昨日（3日）兩公婆在社交網發長文，以「愛你的爸爸媽媽」署名，分享與愛貓的生活點滴。張寶兒分享多張與Marky的生活照，當中有她出嫁前Marky陪伴在身邊的照片，畫面有愛，張寶兒表示：「今天一邊親餵，一邊哭著，因為知道你最後還是離開了。年輕的年紀，你經歷了爸爸媽媽從拍拖到成家立室到兩個弟弟的到來，也許你覺得任務完成了，陪伴了這個家從零到豐盛。幾經堅持，最後還是等到不在家中，你才悄然離開。」

感到愧疚 張寶兒坦言沒有好好珍惜與Marky的相處時光，並感到非常愧疚：「可能早有預兆，我還以為你是因為弟弟到來所以鬧脾氣，對不起，沒有給你夠多的時間，去珍惜和你相處的時光，也未能好好道別。生活總是有很多的懊悔，時間不夠用，覺得自己還有很多可以做得更好。」



張寶兒亦上載Marky和細仔的合照，並感慨表示：「一個生命到來，一個生命離去。我的世界的所有，在宇宙裏卻是多麼平凡的事情，能聚在一起確實是等了好久才修來的緣份。你看，你和弟弟還來得及拍一張照。那天你異常的合作，聽話地擺鋪（甫）。他的滿月照，卻是你最後的照片。一切都有它的時間，一切都有它的意義。」





送上祝福 張寶兒向Marky送上最後祝福：「如果你的靈魂能聽見，我想說，爸爸媽媽好感恩曾經遇上你，和你生活，和你相愛。袁咕碌也會記得和你相處的時光，你真的很好。但今日之後，請你不要記掛我們了，願我們都只記住那些，在彼此生命留下的美好。還有很多說不出的，你那麼敏感懂人，你會明白的，祝願你在喵星幸福快活。」