袁偉豪新歌《馬路英雄》搵家英哥友情客串MV

袁偉豪（Benjamin）最近推出全新單曲《馬路英雄》，曲詞編監均由Benjamin 一手包辦，日前，他於上環舉行MV試映會，太太張寶兒、在MV友情演出的羅家英（家英哥）及多位圈中好友林子善、謝東閔、葉泓聲(Gordan)等亦有出席支持。
Benjamin 表示為了增添MV的浪漫感，特意在MV中拯救女主角楊埕（Sabrina）的情節上，以比較唯美的方式拍攝，他表示：「我拯救Sabrina時需由車上抱起佢，而佢就我心口攞把槍出嚟。整個過程都比較順利，好彩佢都唔重，而且佢都好smart，一講即明，所以只係拍咗三個Take就有想要嘅效果。」
家英哥在MV友情主演飾演特務老大，Benjamin非常感謝家英哥：「家英哥係一個好好嘅前輩，經常好撐我哋後輩，今次拍攝過程及前後多謝佢付出咗好多耐性，未來有機會希望再搵佢合作，或者佢有咩需要我幫手我都會義不容辭。」
對於第一次為自己擔任歌曲的曲詞編監，Benjamin 表示這是一個相當寶貴的經驗：「一開始我哋無論喺錄音方面，或MV 拍攝上都好考慮到觀眾及聽眾的觀感，然而我覺得最重要都係保持自己喺音樂嘅初心，將自己最喜愛嘅音樂送俾大家。而今次呢個好嘅開始亦俾到我好大信心，多謝大家對《馬路英雄》嘅支持。」