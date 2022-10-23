袁偉豪新歌《馬路英雄》搵家英哥友情客串MV

袁偉豪（Benjamin）最近推出全新單曲《馬路英雄》，曲詞編監均由Benjamin 一手包辦，日前，他於上環舉行MV試映會，太太張寶兒、在MV友情演出的羅家英（家英哥）及多位圈中好友林子善、謝東閔、葉泓聲(Gordan)等亦有出席支持。

Benjamin 表示為了增添MV的浪漫感，特意在MV中拯救女主角楊埕（Sabrina）的情節上，以比較唯美的方式拍攝，他表示：「我拯救Sabrina時需由車上抱起佢，而佢就我心口攞把槍出嚟。整個過程都比較順利，好彩佢都唔重，而且佢都好smart，一講即明，所以只係拍咗三個Take就有想要嘅效果。」