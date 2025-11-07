熱門搜尋:
全運會 網上熱話 林作 壽司郎 新店關注組 深圳好去處 粵車南下 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2025-11-07 23:53:38

袁偉豪輕鬆迎接袁氹氹 認做危險表演要諗多幾下

分享：
袁偉豪表示自己從醫院過來TVB，並稱有了上胎經驗之後，今胎心情輕鬆不少。（娛樂組攝）

袁偉豪表示自己從醫院過來TVB，並稱有了上胎經驗之後，今胎心情輕鬆不少。（娛樂組攝）

袁偉豪與張寶兒於2019年誕下囝囝「袁咕碌」，昨日（6日）就迎來細佬「袁氹氹」。再度做人父的袁偉豪直接由醫院到電視城出席《歡樂滿東華2025》電單車特技綵排訓練。在場傳媒恭賀他時，他都笑得非常開心。

由於他要表演高難度飛車，袁偉豪直言7年前是兩袖清風，要高難度的表演當然沒有問題，如今不但是人夫，又是兩個囝囝的爸爸，演出危險動作時，難免多了一份顧慮，但太太寶兒就叮囑他要安全和要好看。

袁偉豪出席《歡樂滿東華2025》電單車特技綵排訓練。（娛樂組攝） 袁偉豪出席《歡樂滿東華2025》電單車特技綵排訓練。（娛樂組攝） 袁偉豪出席《歡樂滿東華2025》電單車特技綵排訓練。（娛樂組攝） 袁偉豪出席《歡樂滿東華2025》電單車特技綵排訓練。（娛樂組攝） 袁偉豪出席《歡樂滿東華2025》電單車特技綵排訓練。（娛樂組攝） 袁偉豪出席《歡樂滿東華2025》電單車特技綵排訓練。（娛樂組攝） 袁偉豪出席《歡樂滿東華2025》電單車特技綵排訓練。（娛樂組攝） 袁偉豪出席《歡樂滿東華2025》電單車特技綵排訓練。（娛樂組攝） 袁偉豪出席《歡樂滿東華2025》電單車特技綵排訓練。（娛樂組攝）

今胎較輕鬆

提到他上載照片寫道「On Call 36小時」，是否代表他等了36小時才見到袁氹氹，他指寶兒今次是開刀生產，整個過程只是十多分鐘，只是見到自己穿上防護衣及準備入產房時，想起以前拍劇的時光。

他表示因為有了上一胎的經驗，今胎心情比較平靜些。他說：「第一胎會比較緊張，太太話唔係好記得中間嘅過程，但係今次就算有麻醉都好，自己都好清楚個步驟，醫生講解比佢聽要做啲乜嘢，都好清楚。」

adblk5
袁偉豪與張寶兒的細仔出世

袁咕碌將同袁氹氹見面

他指寶兒在今次懷孕初期的妊娠反應比較大，但之後佗得非常好，胃口更大過第一胎。他說：「今日已經可以落到床，可以自己活動，所以我就出嚟開工。」他稱寶兒開始埋身餵奶，享受親子時光。問到「袁氹氹」取了中文名未，他表示會交給一些師傅去取名。

問到「袁咕碌」是否知道自己已經成為哥哥，袁偉豪說：「佢應該係知道嘅，因為我哋呢兩晚都無返過屋企，下星期就會帶佢去見細佬，等佢哋有個儀式咁。我哋都準備咗份禮物，當係細佬送俾哥哥，希望哥哥潛意識知道弟弟嚟到，都有份好嘅禮物俾自己，爸爸媽媽都唔會因為弟弟係初生嘅關係，分薄左對佢嘅愛。」

袁咕碌下星期便會跟弟弟袁氹氹見面。

袁咕碌下星期便會跟弟弟袁氹氹見面。

一日未封肚都有可能

他表示暫未感受到湊兩個的壓力，相信很快便會知道。問到是否兩個夠晒數，他稱只要太太一日未封肚，一切都會順其自然。他又指新生命的來臨，令自己都有一個新嘅開始，感覺好像重回兩年前袁咕碌出世第一日的感覺。

他笑言自己有一點拖延症，說了大半年一直未收拾好房間，加上又要湊住袁咕碌轆，自己沒有租迷你倉，所以要找地方安置好自己的玩具及結他，但相信可以趕及下星期袁氹氹回家。他笑謂：「等多幾年就可以還原，佢哋大咗之後就兩個人一間房，我就可以拎返我個工作房，哈哈！」

 

袁偉豪表示只要張寶兒一日未封肚，都有可能再生多一個，總之一切順其自然。（娛樂組攝） 袁偉豪未為袁氹氹取名。（娛樂組攝） 袁偉豪多謝傳媒的祝福。（娛樂組攝） 袁偉豪坦言現時做危險動作會三思，特別小心。（娛樂組攝） 袁偉豪坦言現時做危險動作會三思，特別小心。（娛樂組攝）

追蹤am730 Google News