袁偉豪輕鬆迎接袁氹氹 認做危險表演要諗多幾下

袁偉豪與張寶兒於2019年誕下囝囝「袁咕碌」，昨日（6日）就迎來細佬「袁氹氹」。再度做人父的袁偉豪直接由醫院到電視城出席《歡樂滿東華2025》電單車特技綵排訓練。在場傳媒恭賀他時，他都笑得非常開心。 由於他要表演高難度飛車，袁偉豪直言7年前是兩袖清風，要高難度的表演當然沒有問題，如今不但是人夫，又是兩個囝囝的爸爸，演出危險動作時，難免多了一份顧慮，但太太寶兒就叮囑他要安全和要好看。

今胎較輕鬆 提到他上載照片寫道「On Call 36小時」，是否代表他等了36小時才見到袁氹氹，他指寶兒今次是開刀生產，整個過程只是十多分鐘，只是見到自己穿上防護衣及準備入產房時，想起以前拍劇的時光。 他表示因為有了上一胎的經驗，今胎心情比較平靜些。他說：「第一胎會比較緊張，太太話唔係好記得中間嘅過程，但係今次就算有麻醉都好，自己都好清楚個步驟，醫生講解比佢聽要做啲乜嘢，都好清楚。」

袁咕碌將同袁氹氹見面 他指寶兒在今次懷孕初期的妊娠反應比較大，但之後佗得非常好，胃口更大過第一胎。他說：「今日已經可以落到床，可以自己活動，所以我就出嚟開工。」他稱寶兒開始埋身餵奶，享受親子時光。問到「袁氹氹」取了中文名未，他表示會交給一些師傅去取名。 問到「袁咕碌」是否知道自己已經成為哥哥，袁偉豪說：「佢應該係知道嘅，因為我哋呢兩晚都無返過屋企，下星期就會帶佢去見細佬，等佢哋有個儀式咁。我哋都準備咗份禮物，當係細佬送俾哥哥，希望哥哥潛意識知道弟弟嚟到，都有份好嘅禮物俾自己，爸爸媽媽都唔會因為弟弟係初生嘅關係，分薄左對佢嘅愛。」