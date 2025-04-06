袁偉豪開騷預告有神秘嘉賓 張寶兒帶埋囝囝撐場充滿挑戰

袁偉豪(Ben)與張寶兒帶同囝囝袁咕碌一齊出席「童愛樂遊迪士尼」活動，與五百名保良局住宿兒童、特殊學習需要兒童及其家長共晉午餐兼分享。Ben成為父親之後，很快跟在場的小朋友打成一片。 當日陳展鵬一家亦有出席，小豬比見到袁咕碌時非常開心，更表示「我好鍾意同袁咕碌玩！」寶兒表示閒時兩家人也會相約一齊玩，並指豬比特別愛跟年紀較小的小朋友耍樂，「袁咕碌出世嘅時候，豬比已經好想照顧，展示到一種大姐姐感覺，我覺得隨住佢哋兩個長大，佢哋個交流會愈來愈同。」更笑謂再生多一個的時候，可以交由豬比照顧。

開騷心情好忐忑 提到Ben下月在廣州舉行個唱，他表示前期工作已準備得差不多，下星期會到廣州工作之餘，也會跟樂隊夾下。他指今年TVB的藝員，甚至是前TVB藝人在廣東多商演機會，唱片公司老闆有見及此，希望他可以作嘗試，亦可以藉機會跟粉絲及影迷見面。問到他收到開騷的消息時的感受，他直言很忐忑，笑言「卡拉OK都好耐無唱」，因此聽到老闆想讓他開騷時，自己也很期待，希望借機會有不同的工作機會，亦想在音樂上做不同嘗試。

與 薛凱琪 是band友 現時在大陸爆紅的薛凱琪昔日與他一齊夾band，問到會否邀請對方任嘉賓時，Ben說︰「嘩！呢個好秘密，無咩人知㗎！真係好多年前！有請嘉賓嘅，自己暫時請咗謝東閔，仲有一位神秘嘉賓，希望對方可以度到期啦！」他笑謂今次只是一個細騷，不用勞煩寶兒為他準備歌衫，並指寶兒有另一個任務是要帶埋囝囝一齊上廣州。