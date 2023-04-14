袁劍偉回應梁詠琪MV抄襲風波 坦言兩年前曾接觸過相關圖片

梁詠琪(Gigi)早前為「心呼吸」慈善團體演繹主題曲《停一停•心呼吸》，上月27日本地藝術創作團隊CHLOEOGRAPHY PROJECT在 FB 發文指控，MV畫面與涉抄襲該團隊2018年流動舞蹈劇場作品《遙遙之城 Maybe Tomorrow》，MV隨即已經下架，及後心呼吸團隊在FB 亦發文回應，「為各方帶來困擾，我們深感抱歉」，但藝術創作團隊再發聲明要求袁劍偉再次道歉。

事件發酵兩星期多後，今日（14日）袁劍偉正式向傳媒發出書面回應，全文如下：

關於最近涉及《停一停心呼吸》音樂錄像的風波，感謝各界關注 而今次義務製作的音樂錄像創作本意是人類煩惱大多來自於「貪、嗔、癡」，於是用「紅、藍、 灰」三色汽球作寓意，並選景中環代表紛擾世界。另外亦以透明汽球象 徵透過「 停一停 • 心呼吸 」可達到的澄明境界。在創作期間我絕對沒有參考任何相關《遙遙之城 Maybe Tomorrow》的資料， 亦沒有抄襲該作品 ，但風波傳出後身邊有人提醒原來兩年前曾經與我分享過《遙遙之城 Maybe Tomorrow》的三張宣傳圖片，我正反思會否因而影響了之後的創作，但對於今次風波為《遙遙之城Maybe Tomorrow》的創作團隊CHLOEOGRAPHY PROJECT帶來不便與困擾，深感抱歉。

袁劍偉