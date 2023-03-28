袁劍偉執導梁詠琪新歌《停一停•心呼吸》MV被指公然抄襲 網民：真係抄得好足喎

梁詠琪(Gigi)早前親自為慈善機構演譯歌曲《停一停•心呼吸》的MV，昨日(27日)被「CHLOEOGRAPHY PROJECT 創作團隊」指「公然抄襲」，該團體以「不接受公然抄襲，流行作品需重視原創」為題發表聲明，指MV出現的視覺影像及其相關的公開宣傳圖像等，與團體於2018年發布的流動舞蹈劇場作品《遙遙之城 Maybe Tomorrow》高度相似，，嚴重侵犯創作者知識產權。Gigi的MV由林嘉欣丈夫袁劍偉執導，不少網民都留言「真係抄得好足喎」、「抄得好離譜」、「抄到一樣咁濟」。而「心呼吸」於今早8時許於社交平台發聲明，「團隊正在全力跟各方了解事件，稍後會作交代。」

心呼吸回應：正了解跟進

「心呼吸有限公司」是由常霖法師等發成立的政府認可之慈善機構，早前梁詠琪演繹機構主題曲《停一停 • 心呼吸》，歌曲由倫永亮作曲，MV於3月22日發布，由袁劍偉執導，他曾執導電影《暗色天堂》、劇集《季前賽》，現於日本拍攝由MIRROR成員呂爵安心(Edan)和盧瀚霆(Anson Lo)、張繼聰和白只合演的電影《盜月者》，美術方面由李嘉文負責。《遙遙之城》則是由賽馬會藝壇新勢力贊助及香港藝術發展局支持的作品，其宣傳錄像及相片於 2018年11月7日發布。從CHLOEOGRAPHY PROJECT發布的截圖所見，MV與《遙遙之城》無論在畫面構圖、取景地點等也極相似，最大的顏色，最大分別是錄像中的巨型球體的顏色以及女主角不同，《遙遙之城》的女主角Chloe Wong亦有發表聲明。

「心呼吸」今早在社交專頁發表聲明「我們今早也注意到昨晚(2023年3月27日)由Chloeography Project 創作團隊在其FACEBOOK發佈的一則嚴正聲明，心呼吸團隊正在全力跟各方了解事件，稍後會作交代，感謝各方的關注！」暫時袁劍偉、梁詠琪均未有就事件作回應。