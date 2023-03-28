袁劍偉執導梁詠琪新歌《停一停•心呼吸》MV被指公然抄襲 網民：真係抄得好足喎

梁詠琪(Gigi)早前親自為慈善機構演譯歌曲《停一停•心呼吸》的MV，昨日(27日)被「CHLOEOGRAPHY PROJECT 創作團隊」指「公然抄襲」，該團體以「不接受公然抄襲，流行作品需重視原創」為題發表聲明，指MV出現的視覺影像及其相關的公開宣傳圖像等，與團體於2018年發布的流動舞蹈劇場作品《遙遙之城 Maybe Tomorrow》高度相似，，嚴重侵犯創作者知識產權。Gigi的MV由林嘉欣丈夫袁劍偉執導，不少網民都留言「真係抄得好足喎」、「抄得好離譜」、「抄到一樣咁濟」。而「心呼吸」於今早8時許於社交平台發聲明，「團隊正在全力跟各方了解事件，稍後會作交代。」
心呼吸回應：正了解跟進
「心呼吸有限公司」是由常霖法師等發成立的政府認可之慈善機構，早前梁詠琪演繹機構主題曲《停一停 • 心呼吸》，歌曲由倫永亮作曲，MV於3月22日發布，由袁劍偉執導，他曾執導電影《暗色天堂》、劇集《季前賽》，現於日本拍攝由MIRROR成員呂爵安心(Edan)和盧瀚霆(Anson Lo)、張繼聰和白只合演的電影《盜月者》，美術方面由李嘉文負責。《遙遙之城》則是由賽馬會藝壇新勢力贊助及香港藝術發展局支持的作品，其宣傳錄像及相片於 2018年11月7日發布。從CHLOEOGRAPHY PROJECT發布的截圖所見，MV與《遙遙之城》無論在畫面構圖、取景地點等也極相似，最大的顏色，最大分別是錄像中的巨型球體的顏色以及女主角不同，《遙遙之城》的女主角Chloe Wong亦有發表聲明。
「心呼吸」今早在社交專頁發表聲明「我們今早也注意到昨晚(2023年3月27日)由Chloeography Project 創作團隊在其FACEBOOK發佈的一則嚴正聲明，心呼吸團隊正在全力跟各方了解事件，稍後會作交代，感謝各方的關注！」暫時袁劍偉、梁詠琪均未有就事件作回應。
聲明全文如下：
嚴正聲明
不接受公然抄襲，流行作品需重視原創
我們是一群在香港土生土長的表演藝術工作者及媒體藝術創作人。
就心呼吸有限公司 Pause & Breathe Limited (以下簡稱「心呼吸」) 於 2023年3月22日發布的音樂錄像《停一停 • 心呼吸》(主唱: 梁詠琪，錄像導演: 袁劍偉) 中出現的視覺影像及其相關的公開宣傳圖像等，不論其拍攝地方、道具使用及演員等所構成的整體影像，皆跟我們團隊 2018年流動舞蹈劇場作品《遙遙之城 Maybe Tomorrow 》* (以下簡稱《遙遙之城 》) 的多個演出宣傳影像畫面及相片都高度相似，部分畫面的相似度更高達九成，這樣的情況存在嚴重侵犯藝術創作知識產權，及嚴重損害創作人所守護及尊重藝術原創性的原則！
我們在此嚴正聲明：
1．我們 (CHLOEOGRAPHY PROJECT 創作團隊) 從未授權「心呼吸」和/或任何第三方使用或參考任何關於《遙遙之城》的宣傳影像畫面概念 (包括錄像及相片) ，也從未與該公司進行任何合作及接獨。
2．《遙遙之城》由公佈項目到正式發表創作期間及往後延伸的視覺概念及藝術美學等圖像，其主要創作靈感都是來自我們 (CHLOEOGRAPHY PROJECT 創作團隊) 對生命、生活及歷史的感悟，屬於純藝術創作的特質，並沒有為任何商業或牟利公司/項目提供任何創作服務。
3．CHLOEOGRAPHY PROJECT 創作團隊即將於 2023年6月帶同《遙遙之城》的宣傳影像代表香港前住布拉格劇場設計四年展作首次國際公開播放，因此，釐清藝術創作的原創性及影像概念的擁有權極為重要及迫切，這件公然抄襲事件的惡劣影響不限於本創作團隊，更是影響香港藝術家於世界文化藝術交流平台的國際聲譽！
所有藝術創作人都應該尊重知識產權，對於是次侵權行為，我們表示極度憤怒及遺憾。我們要求侵權方/不正當抄襲者把相關的概念畫面移除，並作出公開道歉和澄清。團隊現正保留一切從正式法律途徑追究的權利。
特此聲明，以正視聽！
CHLOEOGRAPHY PROJECT 創作團隊
2023年3月27日
*《遙遙之城 Maybe Tomorrow 》由賽馬會藝壇新勢力贊助及香港藝術發展局支持，其宣傳錄像