袁嘉敏向「富三代」落閘 自爆登台被觸敏感部位

「性感女神」袁嘉敏繼上周擔任《晚吹－怨女俱樂部》嘉賓後，將於下周一(8日)播出的一集繼與余迪偉、何居倬（Adams）和陳皓雲（Howard）3位主持「談心」。她在節目中回應外界熱議的「富三代」傳聞，表示事件源於對方主動聯絡並向她表白已暗戀自己多年；兩人相處時對話投契、有火花，她亦曾到對方舉辦的活動幫忙，期間更獲對方給予酬勞。主持迪偉追問二人是否曾發展關係時，袁嘉敏斬釘截鐵表示自己早已向對方「落閘」，又直言不太喜歡與年紀較自己年輕的男生拍拖，並笑言現時依然有24歲的男性對她展開追求。她坦言，與對方身份懸殊亦是她作出考量的其中一個原因。



袁嘉敏分享自己成長於基層家庭，童年曾在木屋區生活，雖然環境樸素，但田園式的生活方式令她感到滿足。她亦透露自己是華富邨街坊，曾在華富邨小學就讀，更語出驚人地稱華富邨「一定有鬼」，即時引來全場大笑。她笑言，與之相比，「富三代」的成長背景截然不同，自小有傭工照顧、有房車與司機接送，甚至有些富家子弟從未使用過公共交通，因此無法理解她在巴士與地鐵中穿梭擠迫的生活日常。

拒被富豪包養 節中主持亦問到她，童年時有否曾幻想透過結識富有人士改善生活質素。袁嘉敏回應指，身邊其實一直不乏富貴朋友，而「嫁入豪門」亦與她當時的性格並不相符，因此從未以此為目標。至於外界傳媒曾報道她「被包養」的說法，她坦言自己從未想過會有名氣，甚至一度認為即使意外離世也未必會有人在意，因此抱住「被寫富貴好過被寫貧窮」的心態去面對各種流言蜚語。她同時分享疫情前往內地登台獻唱時所遇到的離奇情況，指當時場地設計令觀眾與表演者距離極近，曾有人在表演期間觸碰到她的敏感部位。另一次到某地區演出時，主辦方甚至在未經同意下將不明黏稠液體倒在她身上，令她感到被侮辱，事後質疑對方是否刻意令她的服裝變得透視。