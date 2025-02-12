袁嘉敏課金4800元參加「富豪飯局」 惜事與願違全是夫婦

袁嘉敏聲稱自己單身多年，早前曾透露有玩交友App努力覓真愛，最近，她課金4,800港元參加了一個高級會所「Annabel's」的新年派對。Annabel's為倫敦一個高級私人俱樂部，主要客群都是名流富商，袁嘉敏難得受朋友邀請，決定參與希望能認識到新朋友，並特意買了一條大露背黑色吊帶低胸長裙示人，大晒事業線 ，戰鬥格上陣。

可惜去到派對，袁嘉敏發現出席的全都是年紀較大的夫婦，一張長方形枱中，他們都打對面坐，而單拖上陣的她，則要坐在主席位，大概到了凌晨一時多她就先行離開。袁嘉敏表示因為交際應酬用了不少能量。雖然未有釣到金龜，但她大讚各人知識水平很高，所以非常享受這次聚會，亦是她搬到英國的原因。

袁嘉敏續指決定移居英國，是希望和來自歐洲或不同國家的人交流，亦想尋找另一半，所以選擇住在倫敦Zone 1的南肯辛頓，而不選擇市郊香港人較多的社區；她更指移英後希望融入當地生活，所以不會拍攝一般移英港人的影片，如去超級市場購物、煮咖哩魚蛋等，同時亦不想談及太多在港的生活。