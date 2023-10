袁嘉敏出post親揭財政來源寫道:「傳媒上寫到我的收入等等。我想講,我是在十四年前開始有機會去登台,第一場在長春。近十年跑得非常辛苦,穿過省更抵夜奔波勞碌,而香港傳媒會寫成是我到處賣唱為生,只得大陸人鐘意我。疫情時我在香港的畫廊工作和擔任導師教授美術課程,又寫成是靠賣畫為生,只能打工… 講真我無需要再把每一場演出都公佈,主辦單位在當地 宣傳了就是了。我反方向坐八個鐘頭火車去唱歌,幾努力周圍去演出也不會寫成正面的報道,所以我很少再提及,拍這些片是拍給我媽看的。」她續指:「上年在威尼斯流眼淚比較多,而家就每日流一兩滴眼淚, 根本内心就係好徬徨,完全自己一個人,每日穿梭於大倫敦和市中心獨來獨往,報道都寫成是我在外國有人照應咁,我真係唔明點解啲人唔信我係一白己一個人,I have no one here,其實我喺法國講法文買餸自己煮,喺英國講英文自己生活,是真的很難以至信嗎」努力為自己平反。