袁嘉敏開Patreon賣相賺錢 每月收入可觀堅持三點不露

袁嘉敏（Candy）於2009年參選香港小姐奪「最上鏡小姐」，曾先後拍攝《賭城風雲》、《竊聽風雲3》、《屍城》、《殺破狼2》、《豪情3D》，以及三級片《鴨王》等電影。2022年，袁嘉敏曾公開怒斥鍾培生及其父曾向佢提出古怪要求，「鍾袁大戰」引起全城熱議，直至2023年底袁嘉敏移英展開新生活。

現居鴨脷洲

不過，於今年2月宣布回流香港，居住於鴨脷洲無敵海景新居，生活奢華，曾現身高級華人私人社交會所；據悉，該會所設有會員制度，出入設有Dress Code，個人或公司入會費高達15萬元，獲提名嘅會員可獲得部分會費豁免，但每月必須繳交逾2千元月費。近日，袁嘉敏被爆開設Patreon以分享照片嘅方式賺錢。