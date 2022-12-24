袁嘉敏首開腔與鍾培生父子關係：嗰陣係有人主動嚟搵我

袁嘉敏（Candy）於今年4月1日愚人節當日，於社交網炮轟鍾培生父子是人渣，並指二人曾向她提出「古怪要求」，事件引起全城哄動，早前更成Google香港2022年度搜尋榜「年度熱搜娛樂名人」第五位。臨近年尾，Candy就拍片回顧今年的一切，更首度開腔談及與鐘培生父子的關係。

Candy在片中表示忘了當日是愚人節，她表示入行十多年，從未公開别人的不事，並說道：「其實嗰日就真係失咗啲理智啦，因為唔開心喊得幾犀利嘅。咁但係咪鬧人渣？我就無一個咁凝重咁harsh嘅字眼，即係喺我哋人常會話中意思就係衰人多少少。但係始終對佢哋唔好，對我又唔好啦，特別去到我呢個年紀，應該更加成熟去處理，都係我嘅錯啦，最大嘅錯都係我啦。因為其實我應該揀得好啲，即係揀人做朋友要揀得好啲，同埋我真係放低咗戒心，搞到自己幾傷心同嘥咗幾多時間，咁呢個都係我嘅錯嚟嘅。」Candy又提到與鍾培生的關係說：「嗰陣相處都ok，雖然有啲嘢我係忍緊，但係就未話喊咁樣嘅。但係後尾就太唔開心，都喊得幾犀利咁，就咁樣發生咗件事。其實嗰陣係有人主動嚟搵我，就話鍾意咗我好多年，終於想識我喇。一開始其實都覺得唔啱㗎喇，因為大家嘅諗法同性格都好唔同，就希望慢慢轉化變咗做一個細佬咁樣啦。咁但係唔係即刻可以轉化到，同埋唔係咁容易轉化囉。」

Candy又大爆這段關係100%是另一方做主導，並強調自己沒有貪對方錢：「我着重彼此嘅性格同想法係咪合適同合拍，因為日日都要對住嘅時候，你同佢講嘢溝通都唔係咁好，咁就真係無必要去發展。其實當時就一直保持住一份理智嘅，但係後尾到4月1號就失咗理智咁樣。」有指鍾培生對她「提供經濟援助過百萬，每次20幾萬」，Candy表示：「我想講，佢未出世我已經做緊嘢。」並自言13歲便開始靠自己打工賺錢，一直慣了靠自己，亦很怕下下同人哋講錢呀。