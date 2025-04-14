袁潔瑩曾厭食暴瘦至75磅 突然回春神采飛揚被傳新戀情

突然回春神采飛揚被傳新戀情

日前，袁潔瑩再度現身接受網紅伍仔的網上頻道訪問，相中袁潔瑩突然回春、狀態極佳，面色紅潤，神采飛揚，二人的合照一度令網民誤會以為袁潔瑩有新戀情。袁潔瑩透露自己有一段時間要看心理醫生，坦言聽伍仔在網台講佛禪感覺很舒服，十分欣賞對方，故主動結識及請食飯：「有段時間我心情，有啲事解決唔到，有個心結喺度，我又覺得好奇怪，坦白講我有睇心理醫生，有次我見佢，話我識咗五仔，我聽佢講佛禪覺得好舒服，所以睇YouTube兩、三個月就好想搵你，我係好奇心好強嘅人，覺得你知識廣博，所以用盡方法，我冇IG，搵粉絲幫我搵到你。」



袁潔瑩早前被指身形再度暴瘦，她澄清自己非不吃東西，問到她是否患上厭食症？她說：「係有，當年太多人誤解，以為我唔食嘢，其實我未試過一日唔食嘢，只不過我食得清淡。蘋果、麥包、蒸魚唔落油，烚菜，然後做運動多過食嘢。」最後，她透露現在不會再收埋自己，並預告會學好普通話希望有機會開直播。