袁潔瑩現身談近況享受平靜生活 偕黃百鳴傅明憲李麗珍重溫《開心鬼放暑假》

對於九展即將拆卸，黃百鳴表示大感不捨，因為這是他最喜歡的戲院，更特別在戲院結業的最後一晚舉行《開心鬼放暑假》限定放映場，與一眾當年戲中演員、導演和自己的好友再次回顧當年的經典作品，更表示《開心鬼放暑假》是他整個系列最喜歡的一集：「今晚好開心，很多人曾問我《開心鬼》系列最喜歡那一集，問心其實我最喜歡今晚要看的第二集。今晚亦有一個特殊意義，就是九龍灣星影匯即將要歸還同埋要拆卸，這是戲院的最後一晚，所以今晚有懷念的感覺，再看一套開心的電影，都應該是一個很好的告別。」在星影匯的最後一晚，能夠見到這麼多的演員好友，黃百鳴亦表示非常高興：「見回當年《開心鬼》的演員，感覺就好像昨日一樣，大家現在都是老朋友了，再重看這部電影應該可以給大家帶來美好回憶。」該片的「開心少女組」成員袁潔瑩及傅明憲今次亦特意出席，袁潔瑩更獲得一眾粉絲舉牌支持，場面熱鬧。《開心鬼放暑假》是二人的入行處女作，對於今晚再從看這部作品，袁潔瑩很開心：「因為呢這部戲令到很多觀眾認識我，當年我還是學生正在讀書，因為黃先生在街上發掘我才成為演員，差不多40年了，我和黃生的友情依然沒變呢！」被問到最近生活如何，袁潔瑩表示最近生活很平靜：「以前生活太忙，現在就多了時間見朋友和做運動，做回以前較少做過的事。」被問到會否有戲癮復出拍戲？袁潔瑩笑說很難變回「開心少女組」，並稱：「有戲癮都很難拍得返『開心少女組』，等今晚看完電影再算。」對於今晚再看回自己入行作品，傅明憲笑言感到唏噓：「眨眼又過了這麼多年，我之前都有翻看過，每一次看的滋味都不一樣呢。而且每次與大家見面的感覺都好開心，覺得永遠都是這些認識多年已久的朋友的感覺是最真。」李麗珍這一集雖然沒有演出，但今晚也特意來觀賞並表示是第一次看《開心鬼放暑假》，珍妹說：「雖然當年《開心過放暑假》我沒有拍，因為當年我同時正拍另一部電影，但我那時候我也有去片場探班。當年有很多開心回憶，在這間公司拍的電影都好開心。」