袁潔瑩被指暴瘦雙頰凹陷　網民：難道明星就不可以老嗎？

55歲袁潔瑩於1985年以「開心少女組」出道，其短髮造型和甜美外貌獲觀眾喜愛，憑電影「開心鬼」系列走紅，曾出演《笑傲江湖》、《東方不敗》等多部武俠電影，以及《烈火狂奔》、《緣來沒法擋》、《勇探實錄》等TVB劇集，不過入行9年後患上厭食症，情緒又出現問題，於是淡出娛樂圈。

一度瘦到似「末期癌患者」

袁潔瑩曾於有線節目《星級會客室》訪問透露，當時一度瘦到似「末期癌患者」。直至2014年，袁潔瑩一度復出拍攝TVB劇集《女人俱樂部》，又於2018年為《流行經典50年》節目「陳百強之夜」獻唱。

久未於熒幕露面嘅袁潔瑩早前於社交平台分享近照，被傳媒批評雙頰凹陷，疑再度暴瘦；不過，袁潔瑩就再PO出自拍照反擊：「這個照片有問題嗎，又給傳媒作話題」，唔少網民都表示無問題，不過坦言太瘦。