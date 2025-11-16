袁澧林主演《電競女孩》入圍鹿特丹國際電影節 導演楊帆：讓本地故事發光

由新銳導演白瑋琪((Bassetto)和楊帆 (Sophie)執導，廖婉虹 (Jacqueline)監製，集結新世代演員，包括袁澧林(Angela)、郭爾君、張蔓莎、伍詠詩、吳家忻 (kayan9896)、陳宗澤 (CY) 及《全民造星VI》99強的杜曦駿Larry主演的新世代熱血青春力作《電競女孩》，繼入選第22屆香港亞洲電影節「隆重呈獻」單元後，亦入圍第55屆鹿特丹國際電影節「Bright Future」單元，成為今年港產青春題材電影的亮眼代表。

導演們與五位主演得知入選消息後難掩興奮，袁澧林表示：「心情非常興奮！希望能跟五個女仔和團隊一起見證鹿特丹的高光時刻。」郭爾君冀盼：「希望《電競女孩》成為光，走進每位觀眾的內心，感謝鹿特丹給我們這次機會。」伍詠詩坦言：「延續我們故事旅程並肩在國際舞台前行，夢幻又充滿期待。」張蔓莎則感慨：「很榮幸能入選，《電競女孩》就像走進我生命的一束光，希望它如照亮我般，也照亮每一位觀眾的內心。」吳家忻激動道：「能夠入選國際影展是對《電競女孩》的美好肯定，非常期待影展的時刻！」白瑋琪導演表示：「原來我們打遊戲打到的不是冠軍，而是電競女孩要登上鹿特丹「光明未來」的舞台，這波真是人生開了外掛！」楊帆續說：「這次你會選擇什麼樣的自己來作戰，答案就在銀幕裡。」

500萬製作費

《電競女孩》是「首部劇情電影計劃」大專組得獎作品，取材自香港近年電競文化，以500萬製作費完成，後製超過900多個特效鏡頭與熱血電競題材融合。故事講述女子電競隊長Summer (袁澧林飾)，踏入社會後依然無法放下對比賽的熱情，重新召集戰友，以「Gamer Girls」之名參加業餘賽事，屢遇低谷卻憑著堅持和團隊精神勇闖新境界，甚至在茶餐廳舉辦比賽，建立屬於新世代的理想空間。當「香港電競隊選拔賽」逼近，女孩們選擇迎難而上，以團隊熱血信念打造屬於年輕人的理想世界。

有娛樂性又有真實感

鹿特丹國際電影節「Bright Future」單元策展人Kristina Aschenbrennerova表示：「《電競女孩》（Gamer Girls）是一部充滿活力及真實感的首部劇情長片。影片邀請觀眾進入由導演白瑋琪親自設計的遊戲世界『城殼之魂』(Dystopian Glory)中，為崩壞的理想國而戰，並在現實世界成為無畏的英雄。白瑋琪與楊帆展現出導演功力，創作出一部既有娛樂性又賦權的電競電影，藉此作品提醒我們——即使身處敵對陣營，也能並肩作戰，人生中有著比個人榮耀更重要的事。」

《電競女孩》