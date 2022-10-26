袁澧林出席香港亞洲電影節開幕典禮 29歲生日否認秘戀Edan

「香港亞洲電影節HKAFF 2022」昨晚（25日）於ELEMENTS圓方舉行開幕典禮，出席嘉賓有開幕電影《過時·過節》團隊，計有毛舜筠、謝君豪、談善言、導演曾慶宏、監製莊麗真、陳淑賢，還有另一開幕片《窄路微塵》團隊的張繼聰、袁澧林、董安娜、監製文佩卿，而閉幕電影《流水落花》的導演賈勝楓及監製李嘉慧亦有到場支持。

本屆香港亞洲電影節以兩部香港電影開幕，兩片之門票月初於網上預售均火速售罄，影迷反應熱烈，對香港電影的注視有增無減。大會於活動尾聲更向29歲生日的袁澧林送上鮮花，與全場來賓一同為壽星女送上祝福。《窄路微麈》由林森執導，張繼聰、（Angela）雙雙憑本片獲提名本屆金馬獎最佳男主角及最佳女主角，故事緊貼時勢以疫情作為背景，細訴兩個生活困苦的人物，面對現實中百上加斤的壓力，相遇相知並互相扶持的故事。Angela希望大家多加關心為社會付出努力的人：「疫情時代一直默默付出的清潔工人很偉大，但薪酬待遇卻不合理地低，很希望大家看完這部電影可以持續關注他們的權益。」至於被記者問到跟呂爵安（Edan）的緋聞，她解釋與Edan只是好朋友，承認大家都是一班固定朋友一齊玩，Edan亦隨其他朋友曾到過Anglea屋企一次，強調並非單獨。

Edan與Angela有份演出的另一新片《過時·過節》，由金像影后毛舜筠首度夥拍金馬影帝謝君豪，率領談善言、盧瀚霆（Anson Lo）合演，毛姐在今次活動上預告MIRROR復工後，幾位鏡仔將會為電影宣傳及出席謝票活動。