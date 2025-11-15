袁澧林憑《二十四味》首封影后 感恩張艾嘉提攜

袁澧林憑《二十四味》首獲影后 感恩張艾嘉提攜

袁澧林(Angela)與張艾嘉在疫情間合作的電影《二十四味》，為她演藝生涯上第一個獎項，昨日(14日)在新西蘭亞太電影節（NZAPFF）榮獲「最佳女主角」殊榮，標誌著事業新里程。

張艾嘉點名做《他年·她日》女主角 Angela分享獲獎感受，當初接到演出邀請時，一聽說有「張姐」張艾嘉參演，毫不猶豫便答應：「拍攝期間我在張姐身上學到很多專業知識與表演心法。正因為這次合作，讓張姐在籌備《他年·她日》時，第一個就提出要找我擔任安晴的角色。」Angela特別感謝張艾嘉的提攜與指導，同時也感謝劇組在疫情期間克服萬難完成拍攝。她期待作品能早日跟大家見面。

涼茶舖講親情 《二十四味》透過電影藝術記錄了特殊時期的人文故事，由黃綺玲自編自導，其他演員包括張艾嘉及鍾鎮濤等。故事講述出國多年後回到故鄉的四月（袁澧林飾），發現早已離異的父母重拾舊好，年少時她以極端自虐的方式挽留出軌父親的記憶重現。涼茶舖正面臨拆遷，四月要帶巧珍（張艾嘉飾）出國生活，巧珍卻希望繼續經營涼茶舖。重回家庭的落魄永堂（鍾鎮濤飾）默默為巧珍籌措重開涼茶舖的資金，拼盡全力卻誤中騙局。四月更遇到頑強生長的同父異母妹妹小景。她將過去逃避的生活，時間以及自省一點點拾起。