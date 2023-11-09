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娛樂
2023-11-09 16:20:45

袁澧林演台版《梨泰院Class》 主角周興哲傷疤造型曝光

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袁澧林演台版《梨泰院Class》 主角周興哲傷疤造型曝光

HBO原創台劇《來！金來號！》改編自南韓大熱作品《梨泰院Class》。

袁澧林（Angela）由當年「文青女神」積極轉型成為演技派女星，去年憑住主演港片《窄路微塵》先殺入台灣第59屆金馬獎角逐最佳女主角，之後再入圍第41屆金像獎頒獎禮爭奪影后，越級挑戰鄭秀文、蘇玉華、毛舜筠、張艾嘉幾位前輩

Angela獲邀出席本月在台灣舉行的60屆金馬獎，將成為本屆的頒獎嘉賓今日她身在台北出席記者會，宣布演出翻拍自大熱韓劇《梨泰院Class》的HBO原創劇集《來！金來號！》（FIRED UP！），夥拍台灣情歌天王周興哲首度合作。

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袁澧林獲邀出席本月舉行的第60屆金馬獎，將成為盛會上的頒獎嘉賓。

袁澧林獲邀出席本月舉行的第60屆金馬獎，將成為盛會上的頒獎嘉賓。

《來！金來號！》是華納兄弟探索集團（Warner Bros. Discovery）製作的HBO全新亞洲重頭劇集，男女主角分別是周興哲與Angela，預計於12月開始製作。《來！金來號！》改編自由光真所創作的韓國Kakao Webtoon人氣漫畫《梨泰院Class》，韓劇版由朴敘俊主演一度掀起熱潮，作品去年拍成日劇版《六本木Class》由竹內涼真、平手友梨奈、新木優子演出，今次袁澧林的造型亦還原韓版女主角金多美，把髮尾漂染，清爽又不失型格。《來！金來號！》講述男主角周興哲飾演的周路勇為查明父親的死因，於是展開尋找真相，但他同時又必須守住家族經營的餐廳「金來號」，因此路勇跟他的一群死黨合作，除了要共同面對生活的種種挑戰，更誓言要替死去的父親伸張正義。

傷疤首次露出

周興哲為忠於角色設定，首度剃了超短髮，頭髮更短到他額頭上的傷疤首次露出，但他也很期待自己今次一改風格，令大家對周興哲有耳目一新的感覺。至於袁澧林首次參與台劇拍攝，她表示當初看完劇本已很喜歡，非常期待在台灣開工，而其他演員還有獲金鐘迷你劇男配角獎的黃冠智、跨界才女林思宇、新生代歌影雙棲男神吳思賢及肌肉型男林敬倫等陣容攜手合作。

台版《梨泰院Class》改名《來！金來號！》，周興哲的主角造型今日曝光。 袁澧林把髮尾漂染，造型還原韓版女主角金多美。 韓國Kakao Webtoon人氣漫畫《梨泰院Class》先後拍成韓劇及日劇版。
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