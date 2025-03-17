袁澧林避談與許光漢咀戲 古天樂直指問非所答 談善言獲秋生睇好奪影后受寵若驚(有片)

香港國際影視展2025(FILMART)今日於會展開幕開幕，焦點影人古天樂和電影節大使袁澧林(Angela)齊齊亮相開幕禮，古天樂表示親自揀選了10套作品供電影播放，代表他不同階段的演出，其中最深刻是《明日戰記》，因為是首套港產科技片。古仔受訪時談到早前往日本為《九龍城寨之圍城》謝票，大讚日本觀眾很乖，待播完電影才拿手機出來拍照，不過在戲院外追星卻很瘋狂，他笑言，「我哋食飯包咗間房，佢哋就包咗其他房，我哋一出嚟就隊埋嚟簽名，好似搞簽名會。」至於可有學幾句日文應付熱情粉絲，他笑言，「都係隊埋嚟俾我簽，冇乜機會講日文。反而我用廣東話講『唔好隊我，睇住支筆』。」談到在香港導演會頒獎禮上被叫唱歌時，他回應說跳埋舞，問到可會擔任林峯演唱會嘉賓，他就笑言可考慮。對於電影在多個頒獎禮得獎，古仔開心團隊付出獲肯定，已加快腳步準備續集。

效法古天樂式幽默 袁澧林(Angela)擔任今屆大使，是歷年來最年輕一位，她表示榮幸又緊張，同時亦會質疑未夠班，「懷著謙虛和感恩的心，希望可宣揚電影。她與許光漢合演的電影《他年．她日》剛發布前導預告，被問到今次有否「打車輪」鏡頭，Angela先回答：「啱啱出咗前導預告，大家feel吓，希望秋天再同大家見面。」不過古生似乎對答案不滿意：「你問非所答喎！」Angela即呼救：「唔識答呢啲，可唔可教吓我！」古天樂就示範答道：「人哋問許光漢有冇車你，你叫人入戲院睇啦。」Angela自言會練習以幽默方式回應大家。

談善言獲黃秋生讚賞：好似多咗少少成就 同場談善言和盧鎮業以《虎毒不》主角身份受訪，兩人表示電影去完釜山、東京、台灣等影展，終於等到在香港上映，期待觀眾反應。兩人說笑要推BB車行金像獎紅地毯，又指若是其中一位獲獎，另一位都要衝上台。阿談日前獲黃秋生點名讚氣質獨特，睇好她會成為金像影后，阿談直言受寵若驚：「好多人好似結婚咁恭喜我，我係好surprise，之前佢有嚟優先場，合照完好快走咗。」她續指：「一個咁犀利嘅前輩讚一讚，好開心，無論有冇獎，呢個角色好似多咗少少成就。」



George接受全裸演出 P1X3L成員歐鎮灝(George)與陳紫萱現身為《不赦之罪》宣傳，George預告電影夏天上映，劇透兩人在戲裡有激烈場面，他直言角色需有大量心理突破：「跟以往角色好唔同，唔知大家對我呢種極端角色有咩反應。」George首次擔任男主角，與黃秋生有不少對手戲，有很多學習，「唔只喺秋生身上學到，喺其他演員上身都觀摩到演員嘅好多基本功。」對於剃頭演出，他自言對光頭look沒甚麼心理關口，「其實keep咗一排，但發覺冇乜客戶，要留返長少少。」他自言沒有自訂演出程度，反而想累積經驗，揚言接受全祼演出。

