袁澧林預告將離港半年赴台發展 最渴望與偶像劉冠廷合作

袁澧林(Angela)今日(19日)出席法國行李箱品牌DELSEY PARIS全新海港城專門店開幕，身穿性感小背心、短裙的Angela，十分養眼，聯同品牌全球行政總裁Davide Traxler及亞洲區行政總裁及全球營運總監Jorge Gonzalez主持開幕儀式。原來她早前特地往英國倫敦看舞台劇，昨晚(18日)剛返港，她坦言，有興趣踏台板參與舞台劇演出，近期亦有試鏡機會，惟因工作撞期而放棄。她透露下月將如願往台灣工作，並在當地逗留半年。

自認爽朗 想向林志玲學嬌爹

Angela表示，早於3、4年前我已經會飛往倫敦紐約等地睇騷，今次在倫敦逗留了7日，此行主要是欣賞一齣名叫《渺小一生》的舞台劇，改編自一本她很喜歡的書，所以早於半年前已買票，「有邀請朋友同行，但佢哋一係冇錢一係冇時間，所以最後得我一個人去。」被問到若出埠工作，最想往哪裡發展？她坦言最想往台灣，最近亦終能如願，她透露，月底會往台灣拍MV，年尾再會去當地工作，她自認國語不錯，毋笑言會看台劇學國語，至於如何學台妹嗲腔，她笑道，「我個人唔嗲，盡量啦，我都想嗲啲，但我個人比較爽朗。（學林志玲腔？）好，會向佢請教請教。」