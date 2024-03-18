袁澧林養貓7年突變貓毛過敏 爆留醫趣事入院堅持食米線

袁澧林今日自爆入院，原因竟是「摸貓還能摸到進醫院真是天方夜譚」，她在帖文多次以amazing及奇妙去形容今次入院的情況。最令她意想不到的是，養貓7年的她，如今竟因為對貓毛過敏導致氣管收窄，她不禁感慨說︰「原來可以這樣，一覺醒來發現突然對自己的貓過敏的嗎？做人真是奇妙，生存在世每天都有新的發現！」

入院換來休息機會

她表示早前因為氣促呼吸不順暢而求醫，最後護士安排她坐在輪椅上，並以「緊急狀態」帶到分流房間，護士還未待醫生到場，已經將心電圖貼滿全身，對方更不忘向她說出醫院不同服務的收費，令她感覺「做人真是奇妙，生存在世每天都有新的體驗」。

不過今次入院，亦令她換來休息的機會，她說︰「我躺在病床上，感受著自己因入院而放了工作(圍讀日)飛機這件事，一邊萬分歉疚，一邊感恩終於可以睡一覺了——這兩個禮拜的日程實在……」她更發現自己新買的褲，跟病人穿的很相似，令她再次感到人生很奇妙。