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娛樂
2023-11-24 11:12:28

袁澧林Angela月台拍攝當眾更衣唔尷尬 與羅永昌導演綻放「父女情」

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袁澧林、羅永昌導演為港鐵拍攝廣告。

袁澧林、羅永昌導演為港鐵拍攝廣告。

袁澧林（Angela）、羅永昌導演日前為港鐵拍攝廣告片段，二人片中飾演父女盡曬父女情，片中更提及進夢的情節，勾起Angela讀書時期的回憶：「我以前住粉嶺都會成日搭『火車』，每次經過大學站爸爸都會話第時叫我讀呢間大學，點知我唔夠叻，去咗九龍塘間大學度讀，呢啲都係成長嘅回憶，不過依家講『火車』好似好舊咁，曝露年齡嘅字眼。」袁澧林就話同羅導早於電影合作，覺得對方好慈祥，幸好未見識「惡死」的一面。

 

袁澧林、羅永昌飾演父女盡曬父女情。 袁澧林、羅永昌飾演父女盡曬父女情。

Angela表示自己在傳統家庭長大，試過與家人冷戰：「以前到食飯『側側膊』扮冇事，不過依家大個女喇，學識講『我愛你』同『對唔住』，同埋我屋企負責講無聊嘢，令到大家好融洽。其實我爸爸好得意，佢有睇實體報紙嘅習慣，佢會剪低我啲新聞，同埋佢覺得上報紙就係『勁嘢』嚟嘅！」呢日拍攝非常趕急，要配合鐵路班次，每個鏡頭都似打杖追時間，Angela毫不介意在月台「換衫」轉妝，非常專業：「細個排球隊我可以人哋睇唔到嘅情況下換衫，剛剛用咗呢個技能出嚟，真係好癲咁『Quick Change』。」而羅永昌導演就話現實中屬「暖男爸爸」，除了對太太溫馨外，亦會體諒兒子的感覺：「其實導演同我傾呢條片，我發現好似同仔仔嘅關係，爸爸唔係大晒，依家後生有自己世界，都要學識同佢講對唔住。」羅導笑言幕前比幕後輕鬆，笑言因為等埋位時沒太多事兼顧，可以與台前幕後傾閒偈：「我同Angela冇父女相啦，佢咁靚女！以前我係第一個正途申請喺西鐵拍電影嘅人，當年係小齊同千嬅做嘅，依家地鐵發展到咁多條線，仲要用『地鐵』呢個詞真係老啦！」

袁澧林為港鐵拍攝廣告。 袁澧林為港鐵拍攝廣告。 袁澧林為港鐵拍攝廣告。 袁澧林為港鐵拍攝廣告。
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