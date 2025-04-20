袁詠儀指張智霖患膽囊炎情況好轉 唔敢管太多：驚佢休咗我

袁詠儀和黃潔琪（Miko)今日出席《阿媽有喜》復活優先場媒體採訪，她們接受訪問時被問到在馬來西亞拍攝時是否也有抽空去玩，袁詠儀則表示：「我哋喺馬來西亞拍嘅時候節目就唔係好多，但好多時候大家都會嚟片場探班同埋帶好多嘢食，我哋叫咗好多外賣車，乜嘢都有得食。」袁詠儀表示最愛吃肉骨茶，並表示：「乾嘅肉骨茶好似香港嘅叉燒。」她繼續指一日最多吃九餐的份量。

黃潔琪憶述靈異事件 袁詠儀透露導演有詢問能否為角色增肥，她表示：「係咪傻㗎？呢個年紀要減肥好難，因為新陳代謝慢，但佢又不斷叫人買嘢俾我食。」黃潔琪指拍攝期間發生許多靈異事件：「護髮素唔見咗兩日突然之間又出現，嗰日拍咗好多靈異嘅戲份，好多工作人員都聽到好多奇怪嘅聲音。」黃潔琪繼續指當時立即披上毛巾，然後衝出酒店房，然後不斷敲劇組工作人員的房門。袁詠儀憶述當年也有撞鬼的經驗，並分享：「我試過瞓緊覺突然之間床尾有嘢壓落嚟，感覺好似坐落嚟，我真係諗過佢（鬼）係咪有啲嘢想我幫？」

袁詠儀指張智霖患膽囊炎情況好轉 至於較早前有報道指張智霖患膽囊炎，講到現階段的健康情況，袁詠儀表示：「佢情況幾好呀，食得瞓得玩得，不過佢之後都要留意吓飲食，佢後生嘅時候實在太過任性，食得太多肥肉，所以膽固醇就係咁樣嚟。」她強調不敢管束張智霖太多，並笑言：「我驚佢休咗我。」講到是否希望將來兒子帶同女朋友一起出遊，她說：「當然唔好啦！唔好阻到我。」