袁詠儀細膩演新片《阿媽有喜》 喊戲真落淚感動全場

《阿媽有喜》除了阿靚（袁詠儀）主演外，還有「翻版林明禎」黃潔琪（Miko）、新一代創作歌手劉界輝、大馬著名DJ陳峰、童繽毓等合演。電影講述一對年近退休的夫婦，在準備享受人生下半場之際，太太竟突然有喜，意外懷孕，不但打亂「下半場」的計劃、全家如何面對突如其來的難題，且重新探討一家人多年來的相處和成長的處境、心態。一個人生值得思考的命題，感動人心。電影中阿靚在演繹突然有喜的「媽媽」非常到位，在其中一場食面的獨腳戲中，更演到不停落淚，令現場工作人員也讚嘆這位影后級前輩的精彩演出。

好一陣子沒有接拍電影的阿靚，首次與馬來西亞演員合作非常合拍，與戲中的一家人戲內戲外相處融洽，而兩位新演員Miko和劉界輝，即使沒有自己的戲份亦到現場趁機偷師，阿靚拍攝一場一個人吃著麵，雖然演了幾take後，導演已滿意收貨，但阿靚卻嫌自己不夠好，要求重來，直至感情完全到位才肯罷休，cut了機仍淚流滿面，感動全場。袁詠儀與老公張智霖的乖仔張慕童已經18歲，已為人母多年的阿靚，在今次的角色人設上亦很適合，加上精湛的演技，更加豐富了戲中媽媽一角。