袁詠儀被形容為香港影壇柯德莉夏萍 網民勁不滿：不要侮辱 Audrey

網民唔認同

另外,文中亦指袁詠儀性格直率,因難以合作而出名,佢曾經喺1995年拍攝《霹靂火》時激嬲成龍,而引發二人一場長達22年嘅不和。導演陳可辛亦曾認為好難同佢共事,令佢一度有換角想法,直到睇到佢鏡頭下出色嘅演出,之後就好鐘意佢嘅表現。

文章出街後,唔少網民都唔認同袁詠儀係香港影壇嘅柯德莉夏萍,結果紛紛留言表達不滿,例如「不要侮辱 Audrey」、「對Audrey Hepburn 好大侮辱」、「佢冇資格」、「差天共地」、「氣質愛心爭好遠喎」、「差天共地重,完全沒有那份高貴的氣質」、「咪玩啦」」及「袁小姐只關心衣櫥裡還需要收藏多少個愛馬仕包包。這種比較絕對是夏萍小姐的恥辱。」等等。同時,唔少網民亦湧到南華早報Facebook留言,例如「with due respect, that is kind of disrespect to Audrey Hepburn」等等。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈