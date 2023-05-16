袁詠儀被形容為香港影壇柯德莉夏萍 網民勁不滿：不要侮辱 Audrey

1990年港姐冠軍兼最上鏡小姐袁詠儀（靚靚），入行後好快就進軍電影界，1993年便憑《亞飛與亞基》獲得香港電影金像獎「最佳新演員」；之後佢再喺1994和1995年憑《新不了情》及《金枝玉葉》兩度奪得金像獎「最佳女主角」，演藝成績有目共睹，令人認識到佢唔係淨係一個花瓶咁簡單。

網民唔認同

另外，文中亦指袁詠儀性格直率，因難以合作而出名，佢曾經喺1995年拍攝《霹靂火》時激嬲成龍，而引發二人一場長達22年嘅不和。導演陳可辛亦曾認為好難同佢共事，令佢一度有換角想法，直到睇到佢鏡頭下出色嘅演出，之後就好鐘意佢嘅表現。

文章出街後，唔少網民都唔認同袁詠儀係香港影壇嘅柯德莉夏萍，結果紛紛留言表達不滿，例如「不要侮辱 Audrey」、「對Audrey Hepburn 好大侮辱」、「佢冇資格」、「差天共地」、「氣質愛心爭好遠喎」、「差天共地重，完全沒有那份高貴的氣質」、「咪玩啦」」及「袁小姐只關心衣櫥裡還需要收藏多少個愛馬仕包包。這種比較絕對是夏萍小姐的恥辱。」等等。同時，唔少網民亦湧到南華早報Facebook留言，例如「with due respect, that is kind of disrespect to Audrey Hepburn」等等。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈