袁詠儀24年的影迷會突宣布關閉 網友猜測：補辦婚禮太多了？ 

張智霖（Chilam）與袁詠儀近年孖住以夫妻檔北上吸金，更頻頻現身內地各大小綜藝節目，令其人氣急升。日前，Chilam在節目《披荊斬棘2》的舞台為女方補辦婚禮，場面感動溫馨，令Chilam 成功勝下比賽，不過卻遭不少網友狠批自私、不尊重、勝之不武，更有人表示：「上一個綜藝結婚一次」、「網友已經見證了三場婚禮啦」等，口碑大跌。

昨日（6日）凌晨12點，陪伴袁詠儀近24年的影迷會「永遠心儀」更突然宣布關閉，不過就未有透露原因，並無奈寫道：「本來下個星期的15日是永遠心儀二十四週年的日子，但如今終究沒有這個緣分能一起走下去，就讓我們江湖再見，山水有相逢。」至於影迷會站站長也是袁詠儀超話管理，亦轉發貼文表示「江湖不見」，不少網友大感震驚稱：「24年，好長情，都相當於一個人從出生到大學畢業了」。

對於關閉原因網友眾說紛紜，有人猜測是否「補辦婚禮太多了」所致，亦有網友估計袁詠儀近年事業重心已不在演戲上，所以關閉影迷會；而另一方面，亦有網友爆料袁詠儀對待粉絲態度差：「她跟張智霖的大粉走得比跟自己的大粉還近。兩邊粉絲撕逼，她還跑去教訓自己的粉絲，說愛她就不要傷害她的家人」並指袁詠儀不顧自己的粉絲，令粉絲很傷心。