被余迪偉怒斥「性取向同職場歧視」 艾粒公開道歉：我知道錯了 對不起

余迪偉今早在社交平台上載艾粒在演唱會舞台大螢幕公開他「半裸」浸溫泉照片，並打上「迪偉同你浸溫泉」字眼，但原來艾粒事前未得到本人同意取用照片，余迪偉爆seed 表示：「Enough is enough! 你哋都玩咗咁多年啦，我都冇出聲咁多年啦，你哋都有頭有面有地位，仲玩？呢張相係我IG嘅，有冇經過我同意上你哋個大台去賺錢呢？呢單嘢係性取向歧視同埋職場歧視！」其實多年來艾粒都有以「迪偉後花園」「迪偉俱樂部」等來作搞笑橋段，看來今次真是玩出火了。

艾粒指已獲 余迪偉接受道歉

事件發生大半日後，當奴與少爺占先後在今午發文向余迪偉道歉，並表示會更改餘下場次的內容表示：「就日前艾粒騷以過去環節文化節拍重溫一事而闖出的禍，令當事人迪偉先生受到冒犯，我們鄭重地衷心向迪偉先生道歉，感謝迪偉大人有大量，得知你已接受道歉，我們萬分感激，我們會更改餘下場次節目內容，並承諾以此為鑒，日後會更加小心顧及所有人感受。我知道錯了，對不起。」