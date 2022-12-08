被傳有20億身家 鄧梓峰勁慳家一架車揸廿幾年 周身刀做過義勇軍

娛圈中有唔少人都係「隱形富豪」，接job密食當三番之外，亦有人家勢顯赫，62歲嘅金牌司儀鄧梓峰，就係少數地有齊兩樣優勢嘅藝人。「十郎」係唔少大企業活動司儀人選，剩係呢筆都夠和味，近排更有傳佢連埋家族產業共有20億身家！早前鄧梓峰回應傳聞時就話唔知有幾多身家，只係話屋企有少少物業，自己亦冇去計。

要計的話，十郎絕對計得掂，因為佢有專業會計師資格，仲當過兵添！

鄧梓峰原名鄧小峰，父親鄧廷琮經營航運生意，大哥鄧小宇係作家，70年代有份創辦文化雜誌《號外》，而二哥鄧小宙亦係作家並打理家族生意。鄧梓峰曾經喺美國留學，並喺大學會計系。後來鄧梓峰得到大哥介紹認識劉天蘭，獲引薦加入商台開咪，再跟隨劉轉投亞視。1991年十郎跳槽去TVB至今。

曾貼地買79元保暖衣

即使出身顯赫，鄧梓峰嘅生活都非常貼地，曾被媒體影到買79元嘅保暖衣之外，亦曾指自己好專情，一架日本車揸足27年、1995年訂嘅西裝至今都著緊，覺得搵個好嘅裁縫師傅修改一下就已足夠。

十郎拍劇拍戲同做司儀以外，仲有超多興趣同資歷。佢對軍事同飛行有濃厚興趣，1989年加入皇家香港軍團（義勇軍），軍銜係中尉，曾經駐守邊境負責阻截非法入境者。十郎後來又考埋飛機駕駛執照，仲因此成為劇集《衝上雲霄》嘅飛行技術指導。此外，十郎仲精通中、英、法及德文，亦有接觸哥爾夫球、潛水、馬術、劍擊、詠春及筆跡分析，認真博學多才。

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