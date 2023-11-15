被姜濤公開帳戶頭像女網民發公告回應：無論是欺凌攻擊我，還是姜先生的，我都不喜歡，一樣難受！

姜濤被質疑咪嘴風波，愈鬧愈大，遭受抨擊的姜濤公開一位批評他唔認真唔專業的女網民留言，指對戶關注精神健康卻做傷害人的事，並一度公開女網民的IG賬戶及頭像，雖已迅速刪除頭像，其舉動再次惹來網民狠批，姜濤翌日亦刪除所有相關的IG Stories及作出公開道歉，「我們應該提醒自己不要把網絡當戰場，把鍵盤當武器，因為拒絕網絡欺凌，每個人都有責任。」隊友Stanley和Jer亦回應指公司內部溝通錯誤，間接導演咪嘴事件。惟該女網民IG被炸，飽受網絡欺凌。

事後，該女網民將IG轉名及轉私人，沉默數日後，至昨晚(14日)女網民打破沉默，在社交平台發出公告，指被人偷圖開假ac回應，直指：「連日繼續受姜粉追蹤和打擾！」她呼籲終止網絡欺凌，「無論是欺凌攻擊我，還是姜先生的，我都不喜歡，一樣難受！從來討厭欺凌也反對欺凌，這點從沒變！」事隔多日，她表示仍感震撼，只想說，「希望姜先生和我都可各自身心安好，也許大家都不好受，也許都仍很大壓力，但願可有空間可冷靜和療癒身心，祝福他也請保重！」有傳媒轉載該女網民的公告，她亦有留言作補充回應，指她有姜粉朋友，獲對方支持和關心，「多謝沒欺凌我和關心支持我的好姜粉！另外，希望你地既善良可以繼續，請安心表達。」同時，她自言並非藝人，強調會盡量避免透過傳媒傳話，要講的話，會直接自己交待，並希望大家廣傳其公告。

女網民公告全文如下：

公告：本尊知道當晚已被人偷圖開假ac, 亦早預計了會有人冒充身份回應，本尊無法了解各狀況！

當晚雖然很震撼也很亂，只為了減少不必要的誤會和再太多打擾攻擊及出於保護各人，希望早日回復平靜如常而 ig 轉名和setting。 但連日繼續受姜粉追蹤和打擾，根本改名都無用！

而為免再有花生料令事件繼續發酵，暫時不會回應什麼，而特設這公告，以證視聽，除了為發表這公告而表達外。這個月（11月），本尊會神隱：基本上不會接受或聯絡任何傳媒類的人士的，如日後再有什麼回應都可能是假的。

希望事件的影響和攻擊欺凌可真的終止：無論是欺凌攻擊我，還是姜先生的，我都不喜歡，一樣難受！從來討厭欺凌也反對欺凌，這點從沒變！

雖然，到今日我仍覺得很震撼和無法了解為何會發生這些事，但只想說：希望姜先生和我都可各自身心安好，也許大家都不好受，也許都仍很大壓力，但願可有空間可冷靜和療癒身心，祝福他也請保重！

最後，也多謝各界關心和支持我的朋友們！真心多謝大家，抱歉可能仍很亂，打得1999，希望大家明我的意思，多謝大家！祈禱！

寫於 14 Nov. 2023 下午 HKT