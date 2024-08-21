被姜濤po半遮露腿照 邱士縉Stanley徵終極黑圖還擊呂爵安

MIRROR成員邱士縉(Stanley)昨日(20日)34歲生日，向來隊友愛互po黑圖慶生，今次也不例外。早前搶著要成為第一位為大表哥慶生的姜濤，在IG的限時動態po對方露白滑長腿照。呂爵安(Edan)，昨晨罕有地送上兩人初出道時的靚仔合照，至晚上才分享低炒Stanley瞓覺的終極黑圖，搞到Stanley在Threads公開徵求Edan的黑圖，並在IG story回覆：「__仔！唔唱生日歌不特止，仲要放我黑圖！你小心，君子報仇10年未晚。」

感激fans 相信雨後天晴 昨日MIRROR官方社交平台率先發放12子為Stanley唱生日歌慶生的短片，李駿傑(Jeremy)捧著蛋糕，準備給壽星仔驚喜，中途卻被冷氣吹熄蠟燭，非常蝦碌，接著眾人為大表哥唱生日歌，豈料當Stanley準備切蛋糕時，陳卓賢(Ian)又說要回收蛋糕，「蛋糕要還架，你估好多budget。」場面搞笑。Stanley在晚上分享多張慶生照片，發文感謝各界祝福，「生日很快樂，滿滿的愛。我說，我很怕望向人群之中。你們說，請你好好看著我，多謝你們拉番我出嚟，俾信心我，告訴我可以的。上年mirror time，我給自己2-3分。今年到現在，我會給自己7-8分，我相信雨過後會天晴，努力會有回報，我知媽媽在上天同大家一齊愛護著我。」

被姜濤po露腿照 姜濤就在IG限時動態po出 Stanley風騷扭腰，穿超短褲露腿照片，雖在照片下方加上心心遮擋著小腿，但仍清楚看到Stanley的白滑長腿，他在下寫著「Happy Birthday ，遮左」原來事前姜濤已徵得當事人同意，Stanley已語音短訊叮囑，「你搵啲嘢遮下擋下好，唔好咁邪惡。」豈料姜濤僅遮了下方，Stanley無奈反問：「請問你遮住我條腳毛有咩用？」繼而再親自製圖遮了雙腿的圖以作示範，問道：「其實你知唔知道咩叫遮住？」姜濤則抵死回覆：「你唔講清楚。」

君子報仇10年未晚 至於Edan則於Threads上載兩人初出道時的青澀靚仔合照，寫道，「今日Stanley生日，我啱啱喺相薄搵到『少量』黑圖，點部署好？(搵到張陳年舊照)(哇好後生)」暗示還有下文。其實當日Stanley曾在IG channel要求Edan唱生日歌，但他堅持不唱，豈料Edan於晚上再分享Stanley終極黑圖，近鏡低炒他的瞓覺照片，寫道：「啱啱嗰張點算黑圖？？？你哋會唔會太低估我？？？生日快樂。」Stanley似乎未能在手機找到黑圖反擊，他自言不夠Edan陰濕，在Threads公開徵求Edan黑圖還擊，「本人在此誠徵Edan終極黑圖一張，拜託四方好友幫助，勝出者會得到壽星仔生日願望一個。」接著他在IG Story轉發黑圖，寫道：「__仔！唔唱生日歌不特止，仲要放我黑圖！你小心，君子報仇10年未晚。」