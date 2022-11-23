被張蘭指控姊妹齊take嘢 大S：我和妹心臟不好 不能吸毒

台灣女星徐熙媛(大S)，早前入稟台北地方法院，向前夫汪小菲追討贍養費，隨即惹來汪小菲大怒，於網上炮轟大S多天，昨日更飛抵台灣，向大S追討價值過百萬的床墊。而汪小菲的母親張蘭亦加入戰團，開直播帶貨時直指大小S有吸毒習慣，迫得大S今午急急回應。

在微博罵了大S全家3天的汪小菲寫道，「你個窩囊廢換個床墊行嗎？」矛頭直指大S丈夫具俊曄。此外，張蘭開直播時稱，該張有「床墊界勞斯萊斯」之稱的Hästens床墊，要價200萬元，但不知是計人民幣或是新台幣。張蘭又稱為，汪小菲所欠的500萬存款，是給一對兒女的，之後直指大小S有吸毒習慣。

稱冇後悔離婚：啥事衝我來

大S今日下午3時發文稱：「我和我妹不能吸毒，因為我兩心臟都不好。」她說自己對毒品沒有興趣，台灣更不會買到任何毒品，並稱自己非常守法，大S直言：「小菲提出的明細表不是我寫的……至於這次的欠款500萬元，是他要給孩子的存款，但他拉黑我，以致我無法第一時間提醒他，這才導致他違約、誤觸了法。」大S最後無奈直呼：「小菲和我的婚姻沒經營好，因此我主動退出，毫無怨念……一人做事一人當，啥事衝我來，勿殃及無辜。」