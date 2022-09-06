被指沒去過多間有名食店 蔡瀾︰我吃得起世界上任何一間餐廳

香港著名食家蔡瀾早前在個人社交平台指近年在港非常流行的Omakase，不是日本菜的精髓，當所有客人是笨蛋，其言論引來極大迴響。周顯在本報專欄撰文，指蔡瀾「沒去過幾多間日本最高級的、或最有名料理店」，認為他的水平連普通food blogger也不如了。周顯的言論在網上瘋狂式洗版，網民普遍都不認同周顯的言論，更指蔡爛的食評比food blogger超出好多班。
蔡瀾︰應該物有所值
究竟蔡瀾去過多少高級食店呢？無獨有偶，蔡瀾在過去的周日(4日)於社交平台提及香港人請客的情況，以現時月薪兩萬元「吃個一千塊不能說不感到貴。」他續寫道︰「一生的儲蓄，我吃得起世界上任何一間餐廳，但是說到消費，應該物有所值，我總覺得一定要有兩個字：『合理』。」
蔡瀾︰魚子醬只嘗伊朗產
蔡瀾對食物不但要求味道及用料，亦頗著重是否合理價錢。他說︰「水餃雲吞面，漢堡披薩，價錢合理吧？一點也不合理，做得像垃圾的話。有些食物我看到就跑，鮑魚十份之九硬得像石頭。魚翅試過就是，環保一點吧。海參和魚肚做得好的沒幾家。不是Fine dining的法國和意大利餐可以吃吃，松露菌要像壘球要那麽大才吃得過癮，魚子醬只嘗伊朗產，不然雲吞麵、蝦餃、燒賣或叉燒照樣滿足。當然，價錢得合理。」