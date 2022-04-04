被指與鍾培生來往甚密 葉蒨文曬圈外男友合照反擊: 我們很好

袁嘉敏（Candy）早前大爆鍾培生及鍾父是人渣，二人互相反擊，並展開了一場「鍾袁大戰」。今日，有消息指鍾培生最近跟於《愛．回家》演「島大女神」的葉蒨文（Sophie）經常出雙入對，結果辣着Candy爆大鑊。

今天(4日) ，被牽涉其中的Sophie便在社交網貼出與圈外男友的合照，並撰長文反擊，她表示並不介意花生新聞，但因為當天是與男友的拍拖周年紀念日，卻被記者騷擾而影響心情，「做呢行預咗，當比觀眾發洩同娛樂嘅渠道都係一種義工，我都算啦…但琴日星期日，我同我男朋友正值慶祝緊四周年紀念，雖然下個星期先係正日，但係難得星期日佢得閒唔使返工我哋一齊慶祝，食緊午飯嘅時候有記者不斷打電話發訊息給我，我講咗唔得閒都繼續問，回應左兩句，我話繼續慶祝都再問電話不斷響，都幾掃興，我係咁同男朋友講: 唔好意思啊破壞晒個氣氛，佢仲調返轉頭安慰我。」

同時她亦感激男友這4年來的支持，強調二人感情很好：「謝謝你啤梨仔，很另類的四周年，經歷咗好多嘢，過往一兩年感恩面對逆境 ，面對咁樣嘅社會氣氛，我都有你係我身邊，對於我哋來講最難過嘅關早半年前已經過咗，今次只不過係一件小事，我哋將會更加堅固，多謝所有親朋好友，關心我哋嘅人，我很好 ，我們很好，我收到好多訊息，你哋有心啦。」