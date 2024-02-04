被指隱瞞懷孕惹Hater攻擊 Halle Bailey出帖反擊：過你們自己的生活吧！

Halle Bailey上月6日透過社交平台宣布與rapper男友DDG誕下愛兒。

2022年演出真人版電影《小魚仙》(The Little Mermaid)全球爆紅的23歲非裔女星Halle Bailey，上月6日透過社交平台宣布與rapper男友DDG (Darryl Dwayne Granberry Jr. )誕下兒子Halo，惹來隱瞞懷孕的爭議，近日她在社交平台表示，「我(關於懷孕的事)從來沒有撒過謊，不明白你們為甚麼因為我保持沉默，而生我的氣。你們不會這麼做嗎？」

Halle Bailey兒子Halo於去年底出世。

Halle Bailey之後補充道，「既然我兒子安全來到這裡個世界，我很願意分享他的照片。如果你不想看到，請繼續滾帖子。上帝保佑你！」Halle Bailey早前宣布兒子Halo於2023年底出生。DDG亦有分享照片，並稱：「這是我最大的祝福。兒子……從來沒有這麼有愛。」由於Halle Bailey產後繼續發布孩子的照片，但網友們紛紛對她發布的照片，發表負面評論時，她認不住說，「別再評論我的帖子，過你們自己的生活吧。」