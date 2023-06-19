被暗指強吻、拍女子裸照　黃子佼拍影片道歉：很難掩蓋什麼

娛樂中心／綜合報道
台灣演藝圈#MeToo風暴持續延燒，在許傑輝、宥勝相繼爆出醜聞後，一名男星也遭網友控訴曾對他強吻、拍裸照，掀起網路熱議，其中爆出的多個線索包含剛生女兒、電台主持人、喜愛公仔，全部直指黃子佼；對此黃子佼也立即發了影片道歉。
黃子佼19日發出影片，表示：「聽我聲音應該就知道我是誰，我就不露臉太丟臉了。」他表示在思考要怎麼面對，提到不知道要怎麼面對大家，「我也是坐立難安，心裏很過不去。」認識孟耿如後，一直想要改變自己，「生了孩子後，更想要努力，已經發生的事情改變不了。心裏的疙瘩只能用不斷改變去調整，這都很難掩蓋什麼。」
黃子佼：明白很深刻的傷痕難放下
黃子佼也表示，在思考一連串的爆料能讓陰影消失與否，還是造成更多人的傷害，雖然能讓一個人翻車，但其家人也很無辜的要承受，從2人的問題變成一群人的傷痕，直言從小學的是「得饒人處且饒人」，當然也明白很深刻的傷痕難放下，但假設對方改變了，如果其身邊的人禁不起這些壓力。
黃子佼更是舉例「宥勝」事件，直言如果是自己，8年前沒說，那8年後也不會說，認為對方有小孩，也有可以改變的機會，會願意給對方一條路，不過，當然有人不願意也沒問題，只是自己在思考「哪個是對的」，表示每個人都可能在不同領域犯錯，可能被原諒，但午夜夢迴還是會想起。
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