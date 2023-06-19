被暗指強吻、拍女子裸照　黃子佼拍影片道歉：很難掩蓋什麼

娛樂中心／綜合報道



台灣演藝圈#MeToo風暴持續延燒，在許傑輝、宥勝相繼爆出醜聞後，一名男星也遭網友控訴曾對他強吻、拍裸照，掀起網路熱議，其中爆出的多個線索包含剛生女兒、電台主持人、喜愛公仔，全部直指黃子佼；對此黃子佼也立即發了影片道歉。 黃子佼19日發出影片，表示：「聽我聲音應該就知道我是誰，我就不露臉太丟臉了。」他表示在思考要怎麼面對，提到不知道要怎麼面對大家，「我也是坐立難安，心裏很過不去。」認識孟耿如後，一直想要改變自己，「生了孩子後，更想要努力，已經發生的事情改變不了。心裏的疙瘩只能用不斷改變去調整，這都很難掩蓋什麼。」