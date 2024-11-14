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娛樂
2024-11-14 22:45:00

被木村扮聖誕老人嚇到喊 光希自薦為媽咪工藤靜香擔任MV女主角 (多圖)

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光希今日抵港，與聖誕老人一起出席活動。 ( 娛樂組攝)

光希今日抵港，與聖誕老人一起出席活動。 ( 娛樂組攝)

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木村拓哉與工藤靜香的細女光希(Koki)，今日再度來港，現身尖沙咀海運大廈露天廣場，跟日本微型攝影藝術家田中達也，一同為海港城主持聖誕亮燈儀式。

光希今日來港遇正颱風「桃芝」，幸而抵埗後已改掛3號風球，媽咪工藤靜香則未有同行；及至晚上的戶外活動舉行時，天氣下著微雨，穿上白色長裙的光希，登場後現場開始停雨，她接受主持訪問時透露，原來她對聖誕老人留有童年陰影，自爆父親木村曾扮成聖誕老人，點知她卻被嚇到喊，笑言是個既驚又甜蜜的回憶。

光希獲田中達也(中)送上的微型攝影作品。 大會安排兩位小朋友，向光希送上聖誕禮物。

光希在台上表示，再次來港心情非常興奮，又分享聖誕假期大計：「已安排好放假，跟家人、狗狗共度佳節。」及後大會安排聖誕老人聯同田中達也及兩位小朋友，向光希送上聖誕禮物，當中包括小狗毛公仔寵物玩具聖誕禮物籃、聖誕倒數月曆及田中達也的微型攝影作品。

活動後，光希接受傳媒訪問，對於昨天是父親木村的52歲生日，她透露：「剛好全家不用開工，所以有一同慶祝。」談到最近主演翻拍自韓國漫畫的新片《女神降臨》，她表示：「有看過原作漫畫與韓劇，拍攝前有與化妝師研究如何扮醜，例如用特技化妝加上暗瘡等，又會照鏡研究自己不見得人的表情。」《女神降臨》將於明年在日本上映。

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光希再次來港心情非常興奮，又分享聖誕假期大計。 光希Koki 光希Koki 光希Koki

談到早前為靜香的歌曲《霙》擔任MV女主角，光希自言被歌曲的哀怨旋律吸引，才向媽咪自薦演出該MV，希望大家都會喜歡。光希展望今年可以跟家人過溫馨聖誕，認為這是最好的聖誕禮物，而被問到收過最鍾意的聖誕禮物，光希想了一會就答：「很多年前，大約16年前的聖誕，是媽媽送的樹苗，現在已經比我高，這棵樹象徵着跟我一同成長。」光希此行來去匆匆，明天便會啟程返回日本。

光希來港主持聖誕亮燈儀式。 光希再度來港，現身尖沙咀。 光希為新戲努力扮醜女。 光希Koki 光希Koki 光希Koki

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