被木村扮聖誕老人嚇到喊 光希自薦為媽咪工藤靜香擔任MV女主角 (多圖)

光希今日來港遇正颱風「桃芝」，幸而抵埗後已改掛3號風球，媽咪工藤靜香則未有同行；及至晚上的戶外活動舉行時，天氣下著微雨，穿上白色長裙的光希，登場後現場開始停雨，她接受主持訪問時透露，原來她對聖誕老人留有童年陰影，自爆父親木村曾扮成聖誕老人，點知她卻被嚇到喊，笑言是個既驚又甜蜜的回憶。

光希在台上表示，再次來港心情非常興奮，又分享聖誕假期大計：「已安排好放假，跟家人、狗狗共度佳節。」及後大會安排聖誕老人聯同田中達也及兩位小朋友，向光希送上聖誕禮物，當中包括小狗毛公仔寵物玩具聖誕禮物籃、聖誕倒數月曆及田中達也的微型攝影作品。

活動後，光希接受傳媒訪問，對於昨天是父親木村的52歲生日，她透露：「剛好全家不用開工，所以有一同慶祝。」談到最近主演翻拍自韓國漫畫的新片《女神降臨》，她表示：「有看過原作漫畫與韓劇，拍攝前有與化妝師研究如何扮醜，例如用特技化妝加上暗瘡等，又會照鏡研究自己不見得人的表情。」《女神降臨》將於明年在日本上映。