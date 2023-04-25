被譽為「007對Jason Bourne」 兩大阿姐Angelina Jolie、Halle Berry新片大打出手

動作電影年年有，主打男主角居多，近年以女性主導嘅動作片好似得《Marvel 隊長》。不過因為隊長唔係地球人，打起上嚟同《殺神John Wick》、《狂野時速》嗰種拳拳到肉類型唔同，好彩排緊隊有Ana de Armas主演嘅《殺神》外傳《Ballerina》，嚟緊仲有荷里活兩大一姐主演嘅Maude v Maude！

據外媒The People報道，各大片廠為得Maude v Maude版權陷入激戰，最後由華納奪得。電影將由《高凶任務》編劇導演梁文欣（Roseanne Liang）執導，Scott Mosier編劇，並由Angelina Jolie 及Halle Berry兩大女星主演及監製！