被譽為「007對Jason Bourne」 兩大阿姐Angelina Jolie、Halle Berry新片大打出手

動作電影年年有，主打男主角居多，近年以女性主導嘅動作片好似得《Marvel 隊長》。不過因為隊長唔係地球人，打起上嚟同《殺神John Wick》、《狂野時速》嗰種拳拳到肉類型唔同，好彩排緊隊有Ana de Armas主演嘅《殺神》外傳《Ballerina》，嚟緊仲有荷里活兩大一姐主演嘅Maude v Maude！
據外媒The People報道，各大片廠為得Maude v Maude版權陷入激戰，最後由華納奪得。電影將由《高凶任務》編劇導演梁文欣（Roseanne Liang）執導，Scott Mosier編劇，並由Angelina Jolie 及Halle Berry兩大女星主演及監製！
梁文欣過住執導電影劇及迷你劇居多，商業電影暫時得2020年Chloë Grace Moretz主演嘅驚慄動作片《高凶任務》，主打女性對抗逆境爆發潛能，票房成續一般。不過《高》獲得多倫多國際電影節觀眾票選嘅Midnight Madness Award，新導演嚟講成績不俗。
2位荷里活阿姐有身價地位，依家接Job睇興趣，新片Maude v Maude被形容為「007 對 Jason Bourne」，相信角色有腦有能力仲好打得，電影聚焦2位旗鼓相當嘅間諜大戰，難怪吸引到近年身體力行推動電影業女性地位嘅Jolie 及 Berry 參與。
Angelina Jolie早年主演嘅《盜墓者羅拉》、《叛諜狂花》等動作片非常成功，同前夫Brad Pitt合作嘅《史密夫決戰史密妻》簡直經典，索得嚟又拳拳狠勁，硬淨得嚟又充滿女人味！而Berry做過「邦女郎」亦參與過《殺神3》、《皇家特工》及《變種特攻》系列等，處理動作場面經驗豐富，今次擔正由頭帶到尾，期待同Jolie擦出新火花！
原文刊登於 電影LOL