被質疑咪嘴遭網民狠批唔專業 姜濤抱歉忍不住了：按鍵真的可以傷人

姜濤早前出席共創明「Teen」計劃活動，擔任嘉賓表演時，被質疑咪嘴，不過亦有網民指是音樂墊底聲太大。事後他曾IG story留言「沒什麼好說，會繼續努力」，仍遭不少網民狠批。甚少正面回應網民抨擊的他，今晚罕有地在IG Story連環出po，首先寫道：「抱歉真的忍不了」，接著再po了一張「“咪嘴“被發現？姜濤尷尬笑場 網民：原來蒙嘴也可以說愛你」的帖文截圖，以及某位的網民留言和他的回應。

該名網民留言指，「其實一聽就知唔係真唱啦，比d認真同專業得唔得呀？唱首歌都要咪？真係唔ok啊！」而姜濤亦親自在網上留言作回應，但並非為咪嘴之說自辯，他寫道：「你可以不喜歡，但請你不要用你的主觀觀點去抹殺別人的努力 。最讓我覺得生氣的是你的IG裡有一系列關於精神健康的分享。很好，但請你自己也要做到，不然我真的覺得很諷刺。你永遠不知道你看似輕描淡寫的一句話能傷害一個人多深。按鍵真的可以傷人。」

提倡精神健康 卻以話傷人

該網民的個人簡介自稱是精神健康大使(Mental Health Advocate & Ambassador)，姜濤亦曾在Story轉發對方相片，指「你提到的同理心和誤解，希望你可以以身作則 。」其後刪除了該story。繼而姜濤再在Story留言，「無意中看到。這個評論真的很諷刺，常在IG分享關於精神健康資訊的人，嘴裏卻在說著傷害別人的話。你真的可以不喜歡，但請不要用你的主觀臆測，去傳播沒有被證實的事 。我不希望這個社會上，去幫別人解決精神健康問題的人，自己卻做著傷害別人的事 。」該網民已將帳號轉為私人。

而花姐亦在IG Story留言，「不要介意他們說的💪🏻💪🏻做好自己就好」疑以是為姜濤打氣。其實隊友柳應廷(Jer)曾引述公司的回應指當日播錯有人聲的版本，Jer說：「姜濤是專業表演者，好想做到專業表演畀大家睇，大家不用擔心，將來定必會愈來愈叻仔和專業，大家一齊見證佢進步和成長。」