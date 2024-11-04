被馬斯克嘲看提詞機撐賀錦麗 Cardi B：你對美國人民掙扎一無所知

曾公開支持美國前總統特朗普(Donald Trump)的富商馬斯克(Elon Musk)，在社交平台X，開帖嘲笑支持民主黨副總統賀錦麗的美國著名女饒舌歌手Cardi B，指她在威斯康辛州賀錦麗的競選集會上，批評特朗普。 馬斯克說，「Cardi B 是另一個只有別人告訴她時，才能說話的傀儡。」他又指Cardi B在演講時提詞機器壞了，「令她尷尬地站在講台上，直到有人遞給她一部包含內容的手機後才能把話說完。」他又補充，「副總統賀錦麗的競選活動，缺乏誠意及真正的同理心。」

網民撐 Cardi B 是真正美國夢 辛辣又愛出位的Cardi B，當然沒有坐以待斃，她在社交平台X回覆馬斯克，「Elon，我不是傀儡。我是兩個移民父母的女兒，他們必須拼命工作來養活我！我是福利的產物，我是第8條福利法規的產物，我是貧窮的產物，我是當系統針對你時所產生的產物……你不是。」