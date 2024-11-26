被Bruno Mars告歌曲侵權 Miley Cyrus向法院申請駁回動議

美國31歲女歌手Miley Cyrus，去年推出的歌曲《Flowers》，令她贏得「最佳流行歌手」與「年度製作」獎。38歲的男歌手Bruno Mars，其歌曲版權公司Tempo Music，今年9月就指Miley Cyrus的《Flowers》，涉嫌侵權Bruno Mars 2012年的出品《When I Was Your Man》。
Tempo Music當時聲稱，《Flower》的副歌、和聲、旋律、弦進行的方式，以及歌詞都似乎是取才自《When I Was Your Man》。Miley Cyrus的代表當時就否認《Flower》一曲有侵權，並表示：「由於Tempo Music只代表《When I Was Your Man》的幾位聯合創作者的其中之一，因此他不但沒有擁有專有權，更沒有資格提出訴訟。
Miley Cyrus今年5月在接受《Vogue》採訪時，就表達了自己的立場，「我以一種非常不同的方式，創作了《Flower》這首歌。」Tempo Music則反駁道：「考慮到兩張專輯之間相似之處，如果沒有《When I Was Your Man》，《Flower》就不會存在。」
目前Miley Cyrus的法律團隊已於上周三向加州中央地方法院提交駁回動議，儘管侵權的真相仍不明朗，但這場法律糾紛，仍然引起樂迷和媒體的廣泛關注。雙方的爭論是否會進一步升級，仍然是一個值得關注的焦點。