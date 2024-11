被Bruno Mars告歌曲侵權 Miley Cyrus向法院申請駁回動議

美國31歲女歌手Miley Cyrus,去年推出的歌曲《Flowers》,令她贏得「最佳流行歌手」與「年度製作」獎。38歲的男歌手Bruno Mars,其歌曲版權公司Tempo Music,今年9月就指Miley Cyrus的《Flowers》,涉嫌侵權Bruno Mars 2012年的出品《When I Was Your Man》。

Tempo Music當時聲稱,《Flower》的副歌、和聲、旋律、弦進行的方式,以及歌詞都似乎是取才自《When I Was Your Man》。Miley Cyrus的代表當時就否認《Flower》一曲有侵權,並表示:「由於Tempo Music只代表《When I Was Your Man》的幾位聯合創作者的其中之一,因此他不但沒有擁有專有權,更沒有資格提出訴訟。