裕美爆林作曾裸體見其母親 床事為增強持久力要求先聊天1分鐘

裕美於 2022 年 12 月展開尋親之旅，並於去年成功與失聯逾 20 年的日本父親相認，裕美形容與父親 相見一刻感到百感交集，「我長期諗佢仲在唔在世，因為佢年紀都頗大，同埋佢以前日日都食煙， 所以唔知佢狀態係點、有冇第二個家庭呢？又驚打擾到佢，雖然我曾經都好討厭爸爸，但無論係點，佢始終係我爸爸，無佢就無我，所以都想有生之年見番佢。」

裕美近日推出日文歌《幸福的顏色》，昨日(26 日)她到新城電台接受《是日韓風》的錄音訪問， 並宣傳新歌。這首歌是裕美自資近 30 萬元，找來全日本人音樂班底創作的歌曲，裕美透露：「呢首歌係送畀我日本嘅爸爸，我有畀佢聽過，佢仲話聽得明我唱咩。」由於有網民表示聽不明白日文歌詞，裕美正計劃輯錄國語版，預計年尾推出。

爆林作造愛 零前戲

訪問後，裕美被記者問到近日林作連環求婚一事，裕美表示相當煩厭，雖然有點突然，但完全冇誠意，更指男方曾離譜特在她開大的時候求婚，而求婚的對白竟然是：「裕美你又離過婚，又咁大年紀，都冇乜人要㗎啦，不如你嫁俾我啦。」她直言冇結婚的打算，因為自己負擔已經很好大，唔想要養埋林作。問到心目中理想的求婚過程，裕美表示要浪漫點，揼本少少，不要成日在家裏求婚。

裕美透露林作只是在追求她時曾表現出暖男一面，更揚言一定會好錫她，令她一世無憂，但拍拖一年後即打回原形。至於會否同林作分手，裕美直言是騎牛搵馬型，所以之前的戀情都是一個接一個，但現在因為工作冇時間搵第二個，更笑言視林作是一個擺件放喺度，惹有一日林作提出分手，她亦不會感到傷心。 裕美又提到與林作甚少有性事，她大爆零前戲的林作為了持久，表示要傾1分鐘計，「佢話聽人講傾完1分鐘會持久啲，跟住傾完1分鐘之後都係嚟兩吓就完咗，之後佢話其實我都要睇醫生。」裕美續指林作第一次見她媽媽就自誇下體大，之後次次見面都裸體，所以她一定不會帶林作去日本見爸爸。