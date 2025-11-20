裕美肝臟發現血管瘤要定期覆診 再揭患蕁麻疹玫瑰痤瘡

裕美日前表示做完身體檢查之後，發現肝臟有血管瘤，暫時有3至4粒屬良性，但坦言醫生跟她說起生瘤時，自己一度大感震驚，不禁「吓」了一聲出來。雖然生瘤，猶幸醫生指她的五臟六腑「好靚仔」，現時只需要加多留意身體情況，定期做身體檢查，以免血管瘤變異或變大。

今日裕美上載自己貼半張面膜的影片，表示自己其中一邊面感到痕癢。她說︰「我以前打疫苗第三針之前，我皮膚係超級硬淨，會買好多名牌護膚品，最愛重香料嗰啲，搽上面就好開心、好香、好正，一櫃都係……之後我就皮膚敏感，我係蕁麻疹、玫瑰痤瘡、濕疹集於一體，唔單止爆喺塊面，連氣管都唔掂。咁之後我要掉晒所有用過嘅護膚品，用邊樣都唔掂。」

她坦言曾為此求醫花了幾萬元，只要自己一停藥便會爆發，變相要永久食藥。她稱過去從不去了解保健食品，但自此不停研究及進食保健品，發現進食後不易復發。她指很多皮膚醫生都答不到患者何時康復，因為很取決過人的皮膚及身體免疫系統。