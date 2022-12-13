裕美IG尋父喜見Twitter有消息 期待與爸爸重逢

裕美昨日在IG上載兩張童年照，並留言說︰「尋爹啟示︰我阿爸『和田 具久』身高6尺幾，日本茨城人。如見到他請聯絡我，自我12歲後已失聯。」相中見到裕美的父親相當高大。
裕美原名叫和田裕美，是中日混血兒，但她曾多次透露對父親的印象全是不快的回憶，因此令她十分討厭日本，自己也沒有學習日語，甚至出道時也不想被別人知道她擁有日本血統。然而，隨住時間流逝，她對父親的憎恨亦已放下，希望能在有生之年可以見到對方。
裕美透過Twitter尋父
裕美在社交平台出po尋人啟示之後，未幾有網民向她表示在另一平台Twitter見到疑似她父親的帳戶。對方的帳戶於今年3月開設，而頭像則是一名小女孩。裕美說︰「有熱心既網友，傳了一個Twitter給我，不知是否真的是我爸爸，現在心情非常滾動，但相中照片是我。」而她亦在Twitter開設帳號，並把童年照上載至Twitter，兼用日文寫下簡單幾句，交代自己在尋父，父親的名字叫和田具久。她表示已follow了疑似父親的社交帳號，希望獲得對方的回覆，不少網民也為裕美集氣，盼她可以早日父女團聚。
童年陰影憎恨日本
裕美的童年並不快樂，不時港、日兩邊走，直至她11歲，在母親苦苦哀求下，父親才讓裕美在日本讀書。不過，裕美在日本的時間，常常見到父母在吵架，加上父親因生意失敗，因此生活非常吃力，最後裕美的母親決定離開，兩母女一齊回香港。
有同父異母的哥哥
直至她要拍攝日本海嘯災後節目，令她萌起尋父的念頭，很想知道對方現在過得如何，之後她嘗試寄信到舊地址，但對方已不在舊址居住。她亦嘗試向日本駐港領事館尋求協助，但結果是要她到當地領事館了解。她稱父親沒有太多親戚，但記得當時家中有一個緊急聯絡人電話，對方叫和田秀文，是她同父異母的哥哥，但大家由始至終也沒有見過面。