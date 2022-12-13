裕美IG尋父喜見Twitter有消息 期待與爸爸重逢

裕美昨日在IG上載兩張童年照，並留言說︰「尋爹啟示︰我阿爸『和田 具久』身高6尺幾，日本茨城人。如見到他請聯絡我，自我12歲後已失聯。」相中見到裕美的父親相當高大。 裕美原名叫和田裕美，是中日混血兒，但她曾多次透露對父親的印象全是不快的回憶，因此令她十分討厭日本，自己也沒有學習日語，甚至出道時也不想被別人知道她擁有日本血統。然而，隨住時間流逝，她對父親的憎恨亦已放下，希望能在有生之年可以見到對方。

裕美透過Twitter尋父 裕美在社交平台出po尋人啟示之後，未幾有網民向她表示在另一平台Twitter見到疑似她父親的帳戶。對方的帳戶於今年3月開設，而頭像則是一名小女孩。裕美說︰「有熱心既網友，傳了一個Twitter給我，不知是否真的是我爸爸，現在心情非常滾動，但相中照片是我。」而她亦在Twitter開設帳號，並把童年照上載至Twitter，兼用日文寫下簡單幾句，交代自己在尋父，父親的名字叫和田具久。她表示已follow了疑似父親的社交帳號，希望獲得對方的回覆，不少網民也為裕美集氣，盼她可以早日父女團聚。