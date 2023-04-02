西九音樂節｜呂爵安Edan可愛跳唱《三分甜》無難度 再次公開回應「脫粉潮」(有片)

MIRROR成員呂爵安(Edan)昨晚(4月1日)為《POPFEST HKT西九音樂節：越流行》壓軸演出，適逢愚人節，去年推出單曲《Elevator》連環「整蠱」爵屎的Edan，今次在出場前再次應節地「娛人」，大會播放Edan預錄聲帶，表示身體不適未能演出，數秒後便以鋼琴王子look登場，先自彈自唱《E先生連環不幸事件》，繼而送上兩首國語歌Hush的《第三人稱》和李浩璋的《Crush on》後，曾表示若有機會也想推出國語歌。接著，Edan脫去外套，戴上巨大蝴蝶夾，並模仿女團Lolly Talk跳唱《三分甜》，令全場觀眾興奮尖叫。Edan還鬼馬地自製encore，扮返後台等fans嗌encore，又扮問大家是否超時，「如果over run就唔唱㗎喇！如果over run都應該唔係收我錢嘅…」最後如原定安排唱《My Apple Pie》為當晚演出作結。

《三分甜》作愚人節禮物 Edan完騷後受訪，談到選唱Lolly Talk原因，他笑言本來想跳很有型的舞，但發現太少夠時間練舞，「擔心太有型，我都carry唔到，忽發奇想跳《三分甜》(有看過AK跳嗎？)有，我叻啲，跳晒全首，想俾surprise大家，今日又係愚人節，當係愚人節禮物送給大家。」問到花多少時間為此練習，他得親戚表示，「完全唔使練，這些是我最叻嘅嘢。」至於會否走可愛路線，他笑言，「一向都走可愛路線，型仔路線唔關我事。」原來他本想整隊band一齊戴兔仔頭箍，後來轉為舞蹈員一起戴蝴蝶結，他指舞蹈員都很專業地配合，大家都很享受《三分甜》，不過花姐經常提醒他是偶像，故此會視乎場合間中惡搞，

澄清沒承認「脫粉潮」 當晚Edan唱《Loverse》前，主動提及「脫粉潮」(鏡粉脫離fans行列)的報導，「講到明先，我係冇承認過有㗎，但唔知點解我碌facebook﹐全部都話『Edan承認』(有關他談論「脫粉潮」的報導)。但唔緊要，莫生氣！就算要脫粉，都係個人選擇啫！就算你脫粉，你呢，點都會存在喺我嚟緊呢首歌入面，永遠都會存在喺呢個愛嘅宇宙入面。」 他在受訪時解釋公開澄清原因，他表示上次受訪被問到可有脫粉潮，「當時我反問：『有嗎？我不知道。』我沒有confirm，但事後有標題指我confirm，話原因係12子唔齊人，我完全冇講過。」他指脫粉潮的說法，源於有人在FB有幾張賣應援品的照片，但數量不是太多，他坦言，「若問到有沒有粉絲唔追，由出道第一日至今也有，所以別要看得太大件事，也不覺得有脫粉這現象，當然我們要繼續做好啲。」