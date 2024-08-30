西九音樂節｜周殷廷YT曾窮到八達通唔夠錢要行路返屋企 老婆湯怡瘦到見骨麥秋成有回應(有片)

「HKT西九音樂節」將於2024年10月31日至11月3日舉行，周殷廷YT將聯同盧瀚霆(Anson Lo)、COLLAR、魏浚笙(Jeffrey)和P1X3L成員吳啟洋(Phoebus)參與11月2日晚，位於西九竹翠公園的演出，他出席記者會後受訪，他預告將聯同「顏值顛峰」Jeffrey合唱，半說笑指自己完全唔入流，然後才認真道，「其實好期待，因為Jeffrey把聲好厚，中低音又好靚，想睇吓會擦出咩唔同火花。」他自言會盡力練跳舞，騷肌就交給Jeffrey。

與環球續約 條件要開紅舘

談到早前在社交平台發文，自爆初出道的辛酸，食飯時連加兩元凍飲都要再三考慮，他表示純粹有感而發，續道：「唔知你有無試過想返屋企 ，拍八達通時係唔夠錢去你想要嘅站，然後要行幾個鐘返去，我係有試過窮到呢個程度，做crew唔係大家想像中咁風光。」問到與環球唱片的關係，他表示仍在洽談中，直言部署踩上紅館開show亦屬洽談條件。

YT早前宣明年為全港中學免費演出，他解釋因讀中學時曾感到徬徨，希望鼓勵大家堅持，問到是否以義演來宣傳自己，他直認不諱：「絕對係啦，要盡量消費全港中學生，呢個係我發達之計。」至於他執導的《雨夜屠夫》被霍哥搶了頭啖湯，他指出《葉問》都有很多套，能香港奇案發揚光大，令更多人認識是好事。