西九音樂節｜周殷廷YT曾窮到八達通唔夠錢要行路返屋企 老婆湯怡瘦到見骨麥秋成有回應(有片)

「HKT西九音樂節」將於2024年10月31日至11月3日舉行，周殷廷YT將聯同盧瀚霆(Anson Lo)、COLLAR、魏浚笙(Jeffrey)和P1X3L成員吳啟洋(Phoebus)參與11月2日晚，位於西九竹翠公園的演出，他出席記者會後受訪，他預告將聯同「顏值顛峰」Jeffrey合唱，半說笑指自己完全唔入流，然後才認真道，「其實好期待，因為Jeffrey把聲好厚，中低音又好靚，想睇吓會擦出咩唔同火花。」他自言會盡力練跳舞，騷肌就交給Jeffrey。
與環球續約 條件要開紅舘
談到早前在社交平台發文，自爆初出道的辛酸，食飯時連加兩元凍飲都要再三考慮，他表示純粹有感而發，續道：「唔知你有無試過想返屋企 ，拍八達通時係唔夠錢去你想要嘅站，然後要行幾個鐘返去，我係有試過窮到呢個程度，做crew唔係大家想像中咁風光。」問到與環球唱片的關係，他表示仍在洽談中，直言部署踩上紅館開show亦屬洽談條件。
YT早前宣明年為全港中學免費演出，他解釋因讀中學時曾感到徬徨，希望鼓勵大家堅持，問到是否以義演來宣傳自己，他直認不諱：「絕對係啦，要盡量消費全港中學生，呢個係我發達之計。」至於他執導的《雨夜屠夫》被霍哥搶了頭啖湯，他指出《葉問》都有很多套，能香港奇案發揚光大，令更多人認識是好事。
老婆湯怡瘦到見骨 麥秋成有回應
另外，麥秋成將主理的西九音樂節《「幻舞浮光」海濱裝置舞蹈》橫跨3日，有邱士縉(Stanley)、《全民造星V》的香胤宅(Lyman)、KC(黃家灝)、Tsoul(田曜誠)、ERROR的梁業(肥仔)及「折骨Ben」趙祥誠等獻技，他受訪時直言「諗頭到爆」，故此今次不會親自落場，將所有構思都給予眾多舞者。
他自爆昨日剛好女兒「麥QQ」開學，但因工作關係，未能親自接送，大爆愛女每朝都會定時拎定圖書叫醒他，雖然有時會很疲累，但當想到自己仍被女兒需要，仍覺安慰。不談到靚仔，他大爆女兒讚郭富城，爸爸要靠邊站。對於太太湯怡早前上輯「排骨胸」照片引起網民熱議，作為老公的麥秋成回應：「最衰都係我高炒影，佢無咁瘦嘅，但我覺得佢都係分享開心事。」他補充指太太可能因湊女及工作，顯得有點攰，體重一直沒有改變。