西九音樂節｜姜濤再踏台板跳唱 首度獻唱新歌《Dummy》(有訪問片、多相)

姜濤公開演出前，他在IG預告第11首作品《Dummy》面世，而他更在今次舞台首度演唱，令全場high爆。及後他再唱出《鏡中鏡》、羅志祥的《夠了》及《蒙著嘴說愛你》。姜濤在其演出部份全程不發一言，完全是用作品去說話。

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至於腳傷情況如何，姜濤表示已經好得七七八八，但仍要接受物理治療，更特別為今次演出加強治療，笑言醫生可以在電視或YouTube看到他的演出。同時他又預告，將會推出自己的品牌，坦言已經構思了一段時間，希望能在生日推出。問到品牌的名字，他稱暫時未能透露，只可說很感謝古巨基太太Lorraine的幫忙。至於投資了多少錢，他表示沒有計算過。他透露稍後會拍戲，並稱在《12怪盗》中沒太多動作戲份，「我係戲入面都有一種特別技能。」

台上無發言 用作品說話

完成演出後，姜濤接受訪問時表示：「已經好耐無演出，希望俾到一個好嘅表演大家，由今朝緊張到依家，希望大家俾啲意見。」當被問到何解在台上沒有發言，他解釋：「有諗過有talk位，但想一氣呵成，希望大家會感受到我想講嘅嘢。」他自言不擅辭令，所以用作品去說話。

鞠躬表歉意 望令粉絲驕傲多啲

姜濤以一個維持好幾秒的鞠躬，結束這次表演，「好對唔住粉絲，他們都受到好大壓力，這鞠躬是給他們，也是為這段期間曾批評我的人，大家批評得好！」 問到姜濤是否眼濕濕，他笑言只是有沙入眼，他續稱因太耐沒見fans，其實他在表演至最後唱《蒙著嘴說愛你》，才直視台下情況，看到大家的反應令他大為感動，問到現在有甚麼向姜糖說？他表示，「辛苦大家，以後會令大家驕傲多啲。」

自嘲《Dummy》表心聲

姜濤表示花了很多心思去預備今次歌單，希望告訴大家，他已準備好再上台。他又指出今次演唱新歌《Dummy》，歌曲內容可說是一種自嘲，他直言歌中的嘲笑聲是出於他自己，「自嘲？這是自嘲的一首歌，自己的笑聲是自己都想笑自己，所以這歌從開始大家對我的批評，到慢慢開始接受自己才是dummy，起初接觸這些意見，覺得大家都是dummy，後來漸發覺自己才是這dummy。」所以音樂中加入了他的自嘲笑聲。他稱今晚演出的新歌舞蹈只屬臨時性質，稍後會重新編排過，希望趕及他生日時推出MV。