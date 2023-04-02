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娛樂
2023-04-02 23:55:01

西九音樂節｜姜濤再踏台板跳唱 首度獻唱新歌《Dummy》(有訪問片、多相)

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姜濤事隔多個月再上台板，狀態大勇。(鍾式明攝)

姜濤事隔多個月再上台板，狀態大勇。(鍾式明攝)

MIRROR的姜濤與盧瀚霆於《POPFEST HKT西九音樂節：越流行壓軸出場。姜濤自年初《叱咤》頒獎禮之後，一直沒有公開表演，今晚他以鹿晗的歌曲《超級冠軍》打頭陣，並唱出《Master Class》，狀態大勇。

姜濤公開演出前，他在IG預告第11首作品《Dummy》面世，而他更在今次舞台首度演唱，令全場high爆。及後他再唱出《鏡中鏡》、羅志祥的《夠了》及《蒙著嘴說愛你》。姜濤在其演出部份全程不發一言，完全是用作品去說話。

即睇姜濤表演相片

姜濤事隔多個月再上台板，狀態大勇。(鍾式明攝) 姜濤事隔多個月再上台板，狀態大勇。(鍾式明攝) 姜濤事隔多個月再上台板，狀態大勇。(鍾式明攝) 姜濤事隔多個月再上台板，狀態大勇。(鍾式明攝) 姜濤事隔多個月再上台板，狀態大勇。(鍾式明攝) 姜濤事隔多個月再上台板，狀態大勇。(鍾式明攝) 姜濤事隔多個月再上台板，狀態大勇。(鍾式明攝) 姜濤事隔多個月再上台板，狀態大勇。(鍾式明攝) 姜濤事隔多個月再上台板，狀態大勇。(鍾式明攝) 姜濤事隔多個月再上台板，狀態大勇。(鍾式明攝) 姜濤事隔多個月再上台板，狀態大勇。(鍾式明攝) 姜濤事隔多個月再上台板，狀態大勇。(鍾式明攝) 姜濤事隔多個月再上台板，狀態大勇。(鍾式明攝) 姜濤事隔多個月再上台板，狀態大勇。(鍾式明攝)

即睇姜濤訪問

盼生日前推出品牌

至於腳傷情況如何，姜濤表示已經好得七七八八，但仍要接受物理治療，更特別為今次演出加強治療，笑言醫生可以在電視或YouTube看到他的演出。同時他又預告，將會推出自己的品牌，坦言已經構思了一段時間，希望能在生日推出。問到品牌的名字，他稱暫時未能透露，只可說很感謝古巨基太太Lorraine的幫忙。至於投資了多少錢，他表示沒有計算過。他透露稍後會拍戲，並稱在《12怪盗》中沒太多動作戲份，「我係戲入面都有一種特別技能。」

姜濤 姜濤 姜濤 姜濤 姜濤 姜濤 姜濤

台上無發言 用作品說話

完成演出後，姜濤接受訪問時表示：「已經好耐無演出，希望俾到一個好嘅表演大家，由今朝緊張到依家，希望大家俾啲意見。」當被問到何解在台上沒有發言，他解釋：「有諗過有talk位，但想一氣呵成，希望大家會感受到我想講嘅嘢。」他自言不擅辭令，所以用作品去說話。

鞠躬表歉意 望令粉絲驕傲多啲

姜濤以一個維持好幾秒的鞠躬，結束這次表演，「好對唔住粉絲，他們都受到好大壓力，這鞠躬是給他們，也是為這段期間曾批評我的人，大家批評得好！」 問到姜濤是否眼濕濕，他笑言只是有沙入眼，他續稱因太耐沒見fans，其實他在表演至最後唱《蒙著嘴說愛你》，才直視台下情況，看到大家的反應令他大為感動，問到現在有甚麼向姜糖說？他表示，「辛苦大家，以後會令大家驕傲多啲。」

自嘲《Dummy》表心聲

姜濤表示花了很多心思去預備今次歌單，希望告訴大家，他已準備好再上台。他又指出今次演唱新歌《Dummy》，歌曲內容可說是一種自嘲，他直言歌中的嘲笑聲是出於他自己，「自嘲？這是自嘲的一首歌，自己的笑聲是自己都想笑自己，所以這歌從開始大家對我的批評，到慢慢開始接受自己才是dummy，起初接觸這些意見，覺得大家都是dummy，後來漸發覺自己才是這dummy。」所以音樂中加入了他的自嘲笑聲。他稱今晚演出的新歌舞蹈只屬臨時性質，稍後會重新編排過，希望趕及他生日時推出MV。

姜濤與Anson Lo在演出後心情輕鬆，在後台受訪拍照。(鍾式明攝) 姜濤與Anson Lo在演出後心情輕鬆，在後台受訪拍照。(鍾式明攝) 姜濤與Anson Lo在演出後在後台受訪拍照，兩人派心、玩Money Challenge又唱《RUMOURS》。(鍾式明攝) 姜濤與Anson Lo在演出後在後台受訪拍照，兩人派心、玩Money Challenge又唱《RUMOURS》。(鍾式明攝) 姜濤與Anson Lo在演出後在後台受訪拍照，兩人派心、玩Money Challenge又唱《RUMOURS》。(鍾式明攝) 姜濤與Anson Lo在演出後在後台受訪拍照，兩人派心、玩Money Challenge又唱《RUMOURS》。(鍾式明攝) 姜濤與Anson Lo在演出後在後台受訪拍照，姜son大玩派心、玩Money Challenge又唱《RUMOURS》。(鍾式明攝) 姜濤與Anson Lo在演出後在後台受訪拍照，姜son大玩派心、玩Money Challenge又唱《RUMOURS》。(鍾式明攝) 姜濤與Anson Lo在演出後在後台受訪拍照，姜son大玩派心、玩Money Challenge又唱《RUMOURS》。(鍾式明攝) 姜濤與Anson Lo在演出後在後台受訪拍照，姜son大玩派心、玩Money Challenge又唱《RUMOURS》。(鍾式明攝) 姜濤與Anson Lo在演出後在後台受訪拍照，姜son大玩派心、玩Money Challenge又唱《RUMOURS》。(鍾式明攝) 姜濤與Anson Lo在演出後在後台受訪拍照，姜son大玩派心、玩Money Challenge又唱《RUMOURS》。(鍾式明攝)
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