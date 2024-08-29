西九音樂節｜折骨Ben疑被大會冷待未被邀請講分受 KC+Tsoul預告有新搞作

「HKT西九音樂節」將於2024年10月31日至11月3日舉行，活動首日有男團MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)、魏浚笙(Jeffrey)等本地歌手坐鎮，而第二日就由英國R&B女歌手Jorja Smith、日本滿島光&著名音樂監製MONDO GROSSO等海外表演者輪流上陣。有份演出的歌手今日出席記招，當中包括有MIRROR的盧瀚霆(Anson Lo)、邱士縉(Stanley)、《全民造星III》冠軍「折骨Ben」趙祥誠、《全民造星V》的香胤宅(Lyman)、KC黃家灝、Tsoul田曜誠、YT周殷廷等出席記者會。

大會安排多位歌手上台分享感受，但沒有叫「折骨Ben」上台，只安排他上台影大合照。折骨Ben將與Stanley、ERROR的肥仔、Lyman、KC及Tsoul負責同一個表演項目，他受訪時透露屆時會跟別人比舞，或者一些比較freestyle的演出。談到他久未露面，折骨Ben表示沉澱了兩年時間，不停學習，自己未來會很珍惜所有演出，他亦期待跟Lyman合作。