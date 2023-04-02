西九音樂節｜洪嘉豪愚人節後不欲談BLACKPINK Rosé 王菀之澄清好鍾意玩音樂節(有片)

洪嘉豪(Kaho)與唱作歌手Gordon Flanders昨晚(4月1日)為《POPFEST HKT西九音樂節：越流行》演出，兩人除了合唱結緣歌曲《污糟兒》外，還合唱了《1234》、《半天空檔》和《他一定比我好》，Kaho和Gordon亦各自唱了自己作包括《隨波逐流》、《My Secret Park》和《冬天一個遊》《ANEMONE》，其間兩人派心拖手互動，非常sweet。
Kaho和Gordon在完騷後受訪，被問到自評表現時，他就認為麻麻哋，「呢幾日鼻敏感好嚴重，係咁噴類固醇，搞到把聲好乾，有少少唱得唔係幾好，但盡咗力，好彩Gordon喺度補救返。」Gordon卻說「唱到一半耳仔冇聲，可以唱得再好啲。」他坦言有進步空間。
Kaho不介意拍BL劇
談到兩人在台上sweet爆互動，Kaho笑言是為了表演更精彩，「第一次拖男仔手唱歌，最好唔好有下一次，(MC呢？)我錫過佢囉。」Gordon表示是Kaho作主動，Kaho回想唱《污糟兒》時想起也肉麻，難以投入。被問到是否抗拒拍BL劇，他連忙否認，「那是角色，(可接受？)得！」當談到選哪位對手？他首先選Gordon卻慘被拒絕，續說：「都係MC、Jeffery……」
Kaho視BLACKPINK成員Rosé為偶像，日前「華納高層」惡搞一條二人分手的影片，備受網民熱論，Kaho認為表示不欲再談論，「『華納高層』好有創意，條片推出後，香港觀眾和院友都睇得好開心，因此我都好開心，原來仲有人黐線過我……不過，可能真係有BLACKPINK粉絲接受唔到，真係好抱歉，我哋唔係故意，只不過我哋太鍾意玩，適逢今日愚人節，大家輕輕鬆鬆。」
最深刻唱《小時候》
Kaho和Gordon演出完畢後，王菀之(Ivana)與爵士樂手崔展鴻登場接力演出，在崔展鴻的重新編曲和結他伴奏下，Ivana先後唱了，兩人合作唱演出《畫意》、《波點女皇》、《雷電》、《愛與奇異果》、《小俠》、《小時候》和《如一》，兩人在完騷後受訪，互笠高帽，Ivana表示勾起很多回憶，「剛才我都好感動，愈做得多幕前，愈少人邀請我玩音樂節，很多人以為我唔玩音樂節，其實我好鍾意，我係玩音樂節出身。」故此，特地為樂迷挑選近年較少演出的作品，其中最特別是唱《小時候》，崔展鴻表示，「這歌由顧家輝作曲，鄭國江填詞，可以安慰小孩子，不如請Ivana這位講故事能手，唱這首不屬於她的歌。」