西九音樂節｜洪嘉豪愚人節後不欲談BLACKPINK Rosé 王菀之澄清好鍾意玩音樂節(有片)

洪嘉豪(Kaho)與唱作歌手Gordon Flanders昨晚(4月1日)為《POPFEST HKT西九音樂節：越流行》演出，兩人除了合唱結緣歌曲《污糟兒》外，還合唱了《1234》、《半天空檔》和《他一定比我好》，Kaho和Gordon亦各自唱了自己作包括《隨波逐流》、《My Secret Park》和《冬天一個遊》《ANEMONE》，其間兩人派心拖手互動，非常sweet。 Kaho和Gordon在完騷後受訪，被問到自評表現時，他就認為麻麻哋，「呢幾日鼻敏感好嚴重，係咁噴類固醇，搞到把聲好乾，有少少唱得唔係幾好，但盡咗力，好彩Gordon喺度補救返。」Gordon卻說「唱到一半耳仔冇聲，可以唱得再好啲。」他坦言有進步空間。

Kaho不介意拍BL劇 談到兩人在台上sweet爆互動，Kaho笑言是為了表演更精彩，「第一次拖男仔手唱歌，最好唔好有下一次，(MC呢？)我錫過佢囉。」Gordon表示是Kaho作主動，Kaho回想唱《污糟兒》時想起也肉麻，難以投入。被問到是否抗拒拍BL劇，他連忙否認，「那是角色，(可接受？)得！」當談到選哪位對手？他首先選Gordon卻慘被拒絕，續說：「都係MC、Jeffery……」 Kaho視BLACKPINK成員Rosé為偶像，日前「華納高層」惡搞一條二人分手的影片，備受網民熱論，Kaho認為表示不欲再談論，「『華納高層』好有創意，條片推出後，香港觀眾和院友都睇得好開心，因此我都好開心，原來仲有人黐線過我……不過，可能真係有BLACKPINK粉絲接受唔到，真係好抱歉，我哋唔係故意，只不過我哋太鍾意玩，適逢今日愚人節，大家輕輕鬆鬆。」