西九音樂節｜盧瀚霆性感跳唱自認好精壯 任阿姐演唱會嘉賓：人生里程碑(有片)

MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)昨晚(2日)為《HKT西九音樂節：越流行》壓軸表演，以一身白色deep V西裝背心登場，獻唱10首歌包括首度唱live的新歌《致我》，除了耳熟能詳的快歌《Megahit Magamix》、《EGO》、《Money》等快歌，也唱了《永順街39號》和《深閨》等慢歌，又冧爆稱神徒為「神徒BB」，當唱《Hey Hey OK！》時，更與神徒BB玩輪流大合唱，唱足45分鐘，全場High 爆。

Anson Lo在完騷後受訪，談到超sexy上陣時，他形容為「清爽」配合戶外show的氣氛，問到可擔心勁歌熱舞時爆衫鈕時，他秒回，「好驚，真係好驚會爆鈕，本來係魔術貼，但知一定唔OK。」至於可會用乳貼防走光，他笑言，兩年前MIRROR已一致放棄用乳貼，「因為露乳貼仲尷尬過走光，男仔露到咪露，要大方。」不過，他笑言已預料神徒會用fan cam放大deep V位置，但呼籲不用send給他看。

整晚45分鐘表演，有7首跳唱快歌，早前要拔罐療傷的Anson Lo表示，暫未發現舊患受影響，當得聞邱士縉Stanley發表「「好腰好腎好男人」言論後」，澄清自己不是腰痛，而是膊頭和頸痛，他搞笑地強調：「所以腰腎都冇事，Strong，好男人，精壯。」