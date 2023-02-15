西九音樂節｜衛蘭向哥哥張國榮致敬 洪嘉豪入圍金像獎要執到正出席

想同Eason合唱

今年是「哥哥」張國榮的逝世20周年，是次音樂節會在3月30日至4月1日辦3場特備節目「異色煙火張國榮」，屆時鋼琴家Daniel Chu(朱肇階)將擔任音樂總監，衛蘭與關浩德(Walter Kwan)一同演繹哥哥不同階段的金曲。今日記招後，衛蘭與師弟洪嘉豪一同受訪，她被記者問到最愛那首張國榮金曲時，她說：「好多呀，《當年青》呀……」此時旁邊的洪嘉豪即糾正說：「《當年情》，鬼妹仔冇辦法。」搞到衛蘭立即喪笑，笑完一輛後，她再補充《大熱》亦是其最愛。嘉豪亦鍾情哥哥的《路過蜻蜓》及《今生今世》等，而衛蘭早前欣賞完陳奕迅演唱會，希望有機會能夠與Eason合唱。