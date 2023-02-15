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娛樂
2023-02-15 18:38:49

西九音樂節｜衛蘭向哥哥張國榮致敬 洪嘉豪入圍金像獎要執到正出席

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西九文化區管理局與香港電訊將於3月22日至4月2日舉行為期10天的音樂節，大會將安排70個音樂單位聯乘演出，包括衛蘭、方皓玟、岑寧兒、麥浚龍、王菀芝、洪嘉豪、陳健安、石山街、王嘉儀、mansonvibes、力臻、乙女新夢、MIRROR成員姜濤、盧瀚霆(Anson Lo)、陳卓賢(Ian)、呂爵安(Edan)及COLLAR的Winka、Marf等，今日部份歌手出席西九舉行的記者會。

衛蘭偕洪嘉豪出席西九舉行的記者會。(林俊源攝) 衛蘭偕洪嘉豪出席西九舉行的記者會。(林俊源攝) 衛蘭偕洪嘉豪出席西九舉行的記者會。(林俊源攝)

想同Eason合唱

今年是「哥哥」張國榮的逝世20周年，是次音樂節會在3月30日至4月1日辦3場特備節目「異色煙火張國榮」，屆時鋼琴家Daniel Chu(朱肇階)將擔任音樂總監，衛蘭與關浩德(Walter Kwan)一同演繹哥哥不同階段的金曲。今日記招後，衛蘭與師弟洪嘉豪一同受訪，她被記者問到最愛那首張國榮金曲時，她說：「好多呀，《當年青》呀……」此時旁邊的洪嘉豪即糾正說：「《當年情》，鬼妹仔冇辦法。」搞到衛蘭立即喪笑，笑完一輛後，她再補充《大熱》亦是其最愛。嘉豪亦鍾情哥哥的《路過蜻蜓》及《今生今世》等，而衛蘭早前欣賞完陳奕迅演唱會，希望有機會能夠與Eason合唱。

衛蘭希望可以跟Eason合唱。 (林俊源攝) 洪嘉豪憑《正義迴廊》主題曲《活誰的命》入圍金獎像的最佳原創電影歌曲，他自言十分幸運。(林俊源攝)

爭金像獎感幸運

洪嘉豪趁情人節推出新歌《My Secret Park》，今次由他親自作曲、鍾說填詞、徐浩監製，嘉豪以其女神、BLACKPINK成員Rosé作靈感，自言MV並非他的Idea，只負責唱及作曲，表示炮製出這首作品也感到開心，對於今次擔任MV女主角的Lolly Talk成員Yanny（劉綺婷），嘉豪就大讚Yanny好Nice、靚女、跳舞又叻。談到為《正義迴廊》唱出的主題曲《活誰的命》，入圍第41屆香港電影金獎像的最佳原創電影歌曲，嘉豪自言十分幸運，因為是人生第一次唱電影主題曲，並會執到正屆時出席金像獎盛會。

洪嘉豪、衛蘭、方皓玟、呂爵安出席西九舉行的記者會。 (林俊源攝)

洪嘉豪、衛蘭、方皓玟、呂爵安出席西九舉行的記者會。 (林俊源攝)

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